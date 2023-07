Stát vydal doporučení k šifrování a kryptografii odolné vůči kvantovým počítačům

Autor: Depositphotos

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal tři podpůrné materiály týkající se šifrování a kvantově odolné kryptografie. Je to i reakce na to, že se rozvíjí obor kvantových počítačů (viz náš seriál Qubity), což jsou stroje, které mohou mít na současné šifrování velké dopady.





První dokument shrnuje hrozby kvantových počítačů. Druhý se věnuje minimálním požadavkům na kryptografické algoritmy a přináší doporučení, jaké standardy používat v následujících letech. A třetí dokument funguje jako doplněk s bližšími odůvodněními.





NÚKIB sám nejde úplně příkladem a ne vždy používá nejmodernější šifrování a na webu provozuje systém bez podpory.