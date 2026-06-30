Státní podnik ČD-Telematika výrazně zvýšil tržby i zisk, pomohly dvě akviziční transakce

Státní ICT společnost ČD-Telematika v loňském roce výrazně navýšila finanční ukazatele. Ty výrazně ovlivnily dvě důležité transakce, a sice spojení s firmou ČD-Informační Systémy a prodej telekomunikační sekce do rukou Správy železnic.
Tržby ČD-Telematiky za finanční rok 2025 dosáhly na 3,832 miliardy korun. Zisk EBITDA činil 615,8 milionu korun a zisk před zdaněním dosáhl na 463,4 milionu.
Tržby v roce 2024 činily necelých 2,7 miliardy korun a EBITDA dělala přes 291 milionů. ČD-Telematika uvedla, že vzhledem ke zmíněným transakcím není možné výsledky jednoduše srovnávat. Detaily hospodaření zatím zveřejněny nebyly, výroční zpráva by ale měla být veřejná v dohledné době.
“Na celkovém hospodaření se v roce 2025 pozitivně projevily vyšší než plánované tržby, významné úspory převážně v oblasti fixních nákladů a lepší ziskovost některých zakázek,” sdělil podnik.
Předseda představenstva Lukasz Kryński uvedl, že letošním cílem je zjednodušit interní procesy, posílit obchod, modernizovat technologické prostředí a pokračovat v integraci napříč skupinou.
“Z pohledu nabízených služeb ČD-Telematika hned na začátku loňského roku výrazně posílila na poli poskytovaných ICT služeb, a to kolaudací již čtvrtého technologického sálu svého hlavního datového centra v Praze 9. Díky investici několika desítek milionů korun tak nyní má toto datové centrum plochu 700 metrů čtverečních a prostor pro 300 racků, vše ve vysoké úrovni kvality a zabezpečení. Milníky nastaly i na poli ETCS. Zákazníkovi České dráhy byl předán poslední hlavový vůz Pendolino vybavený OBU ETCS, došlo i k předání poslední lokomotivy 363.524 zpět zákazníkovi ČD Cargo. S tímto zákazníkem byl zahájen i nový projekt instalace OBU ETCS do vozidel řady 242, v rámci kterého dojde k vybavení až čtyřiceti vozů pro provoz v ČR,” doplnila firma.