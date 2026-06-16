Státní úřady dokončily přesun na jednotnou internetovou doménu. Chystá se další vlna

Ústřední orgány státní správy dokončily přechod na jednotnou internetovou doménu .gov.cz. Konkrétně jde o jejich webové stránky a e-mailové adresy. Digitální a informační agentura (DIA), která doménu spravuje, eviduje 71 správců a 481 domén. Jde o ministerstva, policii nebo různé úřady typu ČSÚ, ÚOOÚ a podobně.
“Migrace webů ústředních orgánů státní správy na doménu gov.cz však dnešním dnem nekončí. Postupně budou na tuto doménu přecházet také weby jejich podřízených organizací, což povede k dalšímu zpřehlednění a snížení nákladů na správu státních webů. Technická pravidla a tvary domén vychází z jasných definicí, které jsou sepsány jako sémiotická pravidla, a pro doménu gov.cz jsou k dispozici zde,” informovala DIA, která pro gov.cz provozuje samoobslužný portál.
Úřady díky přechodu na jednotnou doménu nemusí provozovat vlastní veřejnou infrastrukturu DNS, nemusí pro nové systémy využívat placené nové domény druhého řádu a zároveň již nemusí plánovat, vytvářet nebo zajišťovat nová sémiotická, procesní, provozní nebo bezpečnostní pravidla pro své webové a e-mailové domény.
Cílem migrace bylo mimo jiné zvýšení ochrany, omezení rizika podvodů, zvýšení důvěryhodnosti a zlepšení uživatelské přívětivosti.
“Migrace na jednotnou doménu gov.cz se týká webových stránek a e-mailových adres všech státních institucí, které nabízejí své služby občanům, a dosud fungovaly na různých doménách. Migrace nezahrnuje microsites s regionálním či omezeným významem nebo nefunkční či zastaralé weby, nicméně nově vznikající microsites již vznikají přímo pod doménou gov.cz. Harmonogram přechodu a jednotná pravidla pro státní doménu gov.cz počítají s tím, ze původní domény zůstanou aktivní do roku 2030 a na novou primární subdoménu pod gov.cz budou přesměrovávat, přičemž většina z nich zůstane v držení státu na neurčito,” doplnila DIA.