Státní zavádění IPv6 a DNSSEC je nerovnoměrné. Podívejte se také na přednášky z Dne IPv6

Autor: Karel Choc, Internet Info

Organizace CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ zveřejnily přednášky z letošního ročníku konference Den IPv6, která se odehrála šestého června v Národní technické knihovně.





Přednášky si lze rozkliknout na webu v sekci programu. Kromě videa jsou k dispozici také slajdy v PDF. Jde o témata jako vládní restart IPv6, netechnické důsledky pomalého přechodu na IPv6, častá překvapení při zavádění IPv6 a podobně.

Ondřej Filip například otevřel téma, že by se možná do nasazení IPv6 mohl zapojit stát, protože trh to sám nevyřeší.

Vláda letos v lednu schválila usnesení, podle něhož musí státní sféra zavést DNSSEC a IPv6. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo zprávu o aktuálním stavu (stručný a podrobný přeh­led).

“Stav podpory IPv6 k 30. červnu 2024 se liší mezi jednotlivými doménami, přičemž některé domény jako uohs.gov.cz, upv.gov.cz, cuzk.cz a mzv.gov.cz plně podporují IPv6, zatímco jiné, například udh.gov.cz, mvcr.cz a justice.cz, mají podporu IPv6 nefunkční nebo chybí úplně. Velké množství ministerstev a úřadů má problémy v testech v dosažitelnosti a správnosti DNS AAAA záznamů pro NS a MX. Nicméně z informací z některých úřadů, jako například Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Ministerstva kultury, lze očekávat nasazení podpory IPv6 v průběhu července 2024,” shrnuje úřad.