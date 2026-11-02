Stávka omezí vysílání rozhlasu. Plus nasadí archiv, regiony společný program

Český rozhlas v úterý 3. listopadu omezí živé vysílání, zpravodajství i vydávání podcastů. Stanice Plus nabídne archivní tvorbu, většina regionálních stanic převezme společný program z pražského Karlína.
Radiožurnál podle zveřejněného přehledu změn zkrátí zpravodajské relace přibližně na pět minut. Zbytek programu vyplní hudbou, dokumenty a investigativními sériemi jako Systém Kaderka. Dopravní servis Zelené vlny zazní každou půlhodinu, upozornění na nebezpečné situace zůstanou zachována. Při mimořádné události bude stanice připravena spustit plnohodnotné krizové vysílání.
Plus převezme zprávy z Radiožurnálu. Radiožurnál Sport vynechá přímé přenosy a většinu pravidelných pořadů. Dvojka, Vltava a Radio Wave nahradí většinu živých pořadů mezi 6. a 18. hodinou hudbou, zachovají však předtočené pořady a reprízy. Rádio Junior ponechá běžný program.
Server iRozhlas.cz výrazně omezí samostatné články. Hlavní události i průběh stávky zachytí v souhrnné online reportáži. U podcastů, jejichž nové epizody v úterý nevyjdou, zazní zvukové sdělení o stávce. Na většině stanic uslyší posluchači před 8., 12. a 18. hodinou také vysvětlení důvodů protestu od iniciativy Veřejnoprávně.
Celodenní stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků a převod financování obou médií pod státní rozpočet. Podle iniciativy změna ohrožuje jejich nezávislost a stabilitu. Vláda zrušení poplatků zdůvodňuje snížením finanční zátěže občanů a firem.