Na internetových obchodech Steam a GOG začala tradiční každoroční akce, v rámci nichž lze získal české a slovenské hry s někdy až výraznými slevami. Jedná se o Czech & Slovak Games Week 2026, který potrvá do 23. listopadu. V akci se prezentuje 351 titulů od našich a sousedících vývojářů.
RPG hit Kingdom Come: Deliverance 2 má slevu 67 procent a vyjde na necelých 20 eur, jednička ani ne na pět eur. Euro Truck Simulator od SCS Software má cenu nižší o 75 procent a stojí pět eur. Space Engineers od Keen Software House stojí polovinu toho, co běžně, tedy 8,5 eur. Dvojka spadla o 20 procent na něco málo přes 20 eur. Crime Boss: Rockay City pořídíte za dvě eura se slevou 90 procent. Novince Underkeep klesla cena o 15 procent. Výborná budovatelská strategie Nebuchadnezzar, které připomíná třeba Caesara 3, stojí šest eur.
Akci pořádají Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) a Slovak Game Developers Association (SGDA). Cílem je kromě jiného prezentovat zdejší tvorbu zájemcům v zahraničí. Součástí toho bylo i představení novinek.