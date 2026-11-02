T-Mobile mění design a ovládání aplikace Magenta TV

Operátor T-Mobile začne od 2. listopadu zavádět modernizovanou verzi uživatelského prostředí své televizní služby Magenta TV. Kromě změny designu má přinést přehlednější ovládání a lepší přístup k hlavním funkcím.
Aktualizovaná aplikace bude postupně dostupná všem zákazníkům s podporovanými chytrými televizemi, tablety a telefony v průběhu listopadu.
Na domovské obrazovce diváci nově najdou nejpoužívanější položky menu a dostanou se k nim snadněji a rychleji. Hlavní navigace se přesouvá z horní části obrazovky na levou stranu. Otevřít ji lze pomocí tlačítka Zpět, navigačními šipkami nebo modrým tlačítkem na dálkovém ovladači.
Původní sekci Nahrávky nahrazuje Můj seznam. Na jednom místě budou po dobu 30 dní k dispozici nahrané pořady, filmy a seriály i plánované nahrávky. Nově zde diváci naleznou také obsah uložený z Videotéky, takže své oblíbené tituly nemusí znovu vyhledávat.
Vyhledávání nyní kromě konkrétních pořadů nabídne populární filmy a seriály, tipy podle žánrů, doporučení na základě aktuálně sledovaného obsahu a vyhledávání podle jmen herců.
Nová je také sekce věnovaná streamovacím partnerům. Uživatelé v ní najdou přehled všech podporovaných streamovacích služeb, které si mohou aktivovat ke svému tarifu.
O dalších změnách a novinkách se zákazníci dozvědí přímo v aplikaci v sekci Co je nového. Na jednom místě zde najdou důležitá oznámení a aktuality, včetně informací o nových funkcích, novém obsahu a exkluzivních novinkách.
Změny se projeví také při samotném sledování. Nové ovládací prvky méně zasahují do sledovaného obrazu a na časové ose lze zobrazit podrobnější informace o právě vysílaném pořadu i o pořadech vysílaných před ním a po něm. Orientace v programu by tak měla být přehlednější a ovládání během sledování jednodušší.
V aplikaci zůstávají tematické sekce Pro děti a Sport. Pro děti obsahuje pohádky, dětské filmy, seriály a pořady vhodné pro nejmladší diváky. Sportovní sekce nabízí živé přenosy, záznamy, sportovní pořady a dokumenty. Obsah lze filtrovat podle sportů, soutěží, lig nebo konkrétních zápasů.
Změny se týkají jen vizuální podoby, cena ani tarify se nemění.