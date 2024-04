T-Mobile posílá SimpleCell do insolvence, provozovatel Sigfoxu mu dluží 26 milionů

Autor: SimpleCell Networks

Někdejší provozovatel sítě Sigfox v České republice, společnost SimpleCell, čelí insolvenčnímu řízení. Návrh podal operátor T-Mobile, kterému firma dluží přes 26 milionů korun. Růžový operátor loni v dubnu vypnul vysílače pro síť Sigfox, čímž odstřihl zákazníky této platformy internetu věcí od konektivity. Ze dne na den se jejich zařízení stala bezcenná.





SimpleCell na to reagoval prohlášením, že se jedná „o technické problémy spojené s plánovanou migrací“ a slíbil „obnovení dodávek v co nejkratším možném termínu“. To je také poslední oznámení, které na webu SimpleCellu visí dodnes. A síť Sigfox v tuzemsku obnovená stále není.





Insolvenční návrh byl podán už 20. března. Městský soud v Praze rozhodl o odmítnutí insolvenčního návrhu a jeho nezveřejnění pro bezdůvodnost. T-Mobile na to reagoval odvoláním, kterému Vrchní soud v Praze vyhověl.

SimpleCell byl v minulosti spojován s dalším problematickým projektem Xixoio. Přes tokeny této blockchainové společnosti chtěla nabrat nový kapitál. Od malých investorů tímto způsobem chtěla vybrat nižší stovky milionů korun.