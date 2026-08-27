T-Mobile rozšiřuje výkup telefonů do všech prodejen v ČR. Na nové Samsungy a Pixely nabízí slevy

T-Mobile letos v červnu na několika prodejnách zahájil pilotní program výkupu starých telefonů. Akce se osvědčila (více než tisíc zájemců, kteří si nejčastěji vyměňovali starší modelovou řadu za nejnovější), takže se nyní tato možnost od prvního září letošního roku rozšíří na všechny kamenné prodejny.
Výkupní hodnota starého zařízení se stanovuje pomocí technické a vizuální diagnostiky v aplikaci Cashtech od Mobil Pohotovosti. Cena je vidět na webu operátora. Výkup se řeší na prodejně a výsledná částka se uplatňuje při nákupu nového zařízení formou slevy z jeho pořizovací ceny, stejně jako bonus. Je také možné využít dotaci ve formě podmíněné slevy vázané k tarifu.
“Z prodejny zákazník odchází rovnou s novým telefonem, přičemž vykoupený si může ponechat ještě po dobu pěti pracovních dnů pro přenos dat. Po jeho dokončení jednoduše odevzdá zařízení na kterékoliv prodejně T-Mobile do speciálního boxu. Případně jej zdarma odešle kurýrem či prostřednictvím podacích míst Zásilkovny a k tomu obdrží na prodejně i papírovou krabičku se štítkem,” shrnul operátor. Další informace o výkupu jsou na webu.
Dodatečný výkupní bonus se vztahuje na tyto telefony: Samsung Galaxy S26 a S26+ (2 500 korun), Samsung Galaxy S26 Ultra (3 500), Samsung Galaxy Z Flip8 (2 500), Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra a Z Fold8 (5 000), Google Pixel 11 256GB/512GB (5 000), Google Pixel 11 Pro 256GB/512GB (7 500) a Google Pixel 11 Pro XL 256GB/512 GB (10 000).