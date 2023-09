T-Mobile spouští věrnostní program Magenta Moments, ve své aplikaci nabízí i slevy jiných firem

Autor: David Slížek, Internet Info

Český T-Mobile přidává do své mobilní aplikace Můj T-Mobile agregátor slevových a marketingových nabídek různých firem. Věrnostní program Magenta Moments odstartoval v Česku 6. září. V aktuálních verzích aplikace už je dostupný. Aplikace má v Česku podle operátora asi 1,7 milionu uživatelů.





Nabídky se zatím soustředí na oblasti zábava, jídlo, cestování, nákupy a telco. T-Mobile například v rámci programu prodlužuje letní nabídku 15 GB dat na září, poskytne slevu na ochranné fólie na mobilní zařízení nebo bude v aplikaci pořádat různé marketingové akce a soutěže.





Kromě nabídek T-Mobilu mohou v aplikacisvé akce nabízet také další komerční partněři. Mezi ty první patří vyhledávač letenek Kiwi.com, kinosíť Cinestar, síť rychlého občerstvení Bageterie Boulevard nebo benzínky Mol.

Program je určen pro všechny zákazníky T-Mobilu (včetně podnikatelů) starších 13 let (mladiství musí mít souhlas zákonného zástupce), kteří reálně využívají některou ze služeb operátora. Nabídky se budou postupem času měnit. Do budoucna operátor plánuje do aplikace přidat možnost využívání nabídek v zahraničních zemích, kde Deutsche Telekom působí, napříkla v Chorvatsku, Polsku a dalších zemích.

Uživatel musí pro vstup do programu odsouhlasit jeho obchodní podmínky, které zahrnují souhlas s využíváním dat o jeho zájmech a chování pro cílení nabídek. Za prozrazení vybraných osobních údajů (např. věk) má uživateltaké získávat body (tzv. srdíčka), které pak může vyměnit za vstup do soutěží nebo za speciální nabídky.

Deutsche Telekom program spouští nejprve v Česku, do dalších evropských zemí jej plánuje rozšířit později. Tuzemsko bylo podle zástupců operátora jako startovní země vybráno mimo jiné kvůli tomu, že zde lidé podle průzkumů používají v průměru 13 věrnostních karet a zákazníci mají v oblibě jejich používání ve formě mobilní aplikací.