T-Mobile zařadí sportovní kanál Primy do televizní služby Magenta

Vznikající sportovní kanál televize Prima se objeví v nabídce služby Magenta TV. Novináře o tom dnes informoval operátor T-Mobile. Stanice Prima Sport bude na programové pozici číslo 103.
Oficiální termín zahájení provozu sportovního kanálu je 17. srpna, první ochutnávka vysílání bude ale už na začátku srpna. Prima se totiž dohodla na vysílání domácího zápasu Sparty s Lyonem v rámci 3. předkola Ligy mistrů. Ten se bude hrát na Letné 4. srpna.
Mezi další novinky Magenta TV patří dočasný VOD kanál Spider-Man kino. V období od 24. do 31. července divákům přinese maraton všech předchozích filmů s populárním komiksovým hrdinou, a to bez reklam. Naváže tak na premiéru nového snímku Spider-Man: Zbrusu nový den, který vstupuje do českých kin 29. července. Kanál bude dostupný od tarifu S Plus na programové pozici 22.
Od 29. července operátor zařadí do své Videotéky premiéru dobrodružného animovaného filmu Mazlíčci v průšvihu. Snímek pro celou rodinu sleduje napínavý příběh skupiny zvířecích hrdinů, kteří se ocitnou na palubě uneseného vlaku a musí společně zabránit katastrofě. Titul bude dostupný zákazníkům od tarifu M Plus.