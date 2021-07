Televize Nova zahájí předvolební vysílání 2. srpna

TV Nova připravuje pro letošní sněmovní volby nejrozsáhlejší zpravodajství ve své historii. „Pro volební vysílání je zásadní datum 2. 8. 2021 – tedy den, kdy zpravodajství TV Nova plně přejde do volebního režimu. Znamená to několik zásadních povinností, a to jak pro nás interně, například všichni reportéři, editoři, producenti a vedení redakce musejí mít do tohoto dne podepsaný volební kodex zpravodajství TV Nova, tak samozřejmě externě směrem k politikům a našim divákům,“ přibližuje Kamil Houska, ředitel sekce zpravodajství a publicistiky TV Nova.

Všechny strany, hnutí a koalice dostanou stejný prostor. Zástupci stran, které jsou v jakékoliv koalici, se počítají jako jeden subjekt a za ten mluví pouze jeden hlas – ten, který si zvolí koalice samotná, a to případ od případu.

Do zpravodajských relací, přesněji do reportáží ve zpravodajství, bude TV Nova oslovovat politické strany, hnutí a koalice, které budou v průběžných volebních odhadech dosahovat alespoň 3 % hlasů, vždy alespoň v jednom z volebních průzkumů. Nova bude zohledňovat průzkumy agentur Kantar, STEM, CVVM, Median, Sanep a Ipsos.

Rozhovorům s předsedy politických stran a hnutí, které byly zvoleny v předchozích parlamentních volbách, se bude v září a říjnu věnovat Bára Divišová ve svém pořadu Napřímo v rámci TN LIVE, živého internetového vysílání na tn.cz.

Od 20. září do 5. října se v Televizních novinách objeví pravidelná rubrika mapující zásadní politická a společenská témata, např. doprava, sociální zabezpečení, kultura, zdravotnictví, zahraniční politik nebo ekologie.

„TV Nova připraví dvě hlavní politické předvolební debaty, kterými vyvrcholí předvolební období ve vysílání všech zpravodajských pořadů TV Nova. Nebude chybět ani následné hodnocení a rozbor předními politology,“ dodává Kamil Houska.

První debata proběhne ve čtvrtek 7. října od 17:00 do 18:30. Půjde o diskuzi zástupců politických stran, hnutí nebo koalic, které podle předem definovaného klíče získají v předvolebních průzkumech alespoň 5 % hlasů, ale zároveň nejsou umístěny mezi prvními třemi.

Debaty lídrů prvních třech stran, hnutí či koalic se uskuteční ten samý den od 20:00. Výjimečně tedy začne prime-timový pořad TV Nova již v osm večer.

O den později se diváci mohou těšit na speciální ranní vysílání a od 13:55 na mimořádné zpravodajství ze zahájení voleb, servis o jejich průběhu či živé vstupy z regionů.

Na 9. října od 13:00 připravuje TV Nova mimořádné kontinuální vysílání obsahující prezentaci výsledků, rozhovory s exkluzivními hosty, živé pohledy do krajů a okrsků. „Vše budeme sledovat na řadě míst, zapojíme množství našich pražských i regionálních redaktorů, využijeme kromě televize i naši platformu TN LIVE,“ uzavřel Kamil Houska.