Televizní byznys PPF se rozrostl na 42 stanic, přibyla chorvatská RTL

Autor: RTL Croatia

Česká finanční skupina PPF rozšiřuje své televizní podnikání o další zemi. Úřady v Chorvatsku souhlasily s tím, aby prostřednictvím dceřiné firmy CME koupila chorvatskou RTL. Obchod se tak podařilo dokončit po několika měsících od jeho oznámení. CME nyní vlastní šest televizních společností v šesti zemích střední a východní Evropy, které zahrnují 42 kanálů a dosahují celkového počtu 49 milionů diváků.

„Posílíme tak svou přítomnost na Jadranu, což je podle nás region s výjimečným růstovým potenciálem. Diváci se mohou těšit na zvýšení produkce lokálního obsahu i zlepšení digitální nabídky. Budeme také pokračovat v tvorbě kvalitního a pluralitního zpravodajství,“ uvedl šéf CME Didier Stoessel.

RTL Chorvatsko má navázat úzkou spolupráci v oblasti digitalizace a obsahu se slovinskou Pro Plus. Dohlédnout na to má nový výkonný viceprezident Tonko Weissmann. Generálním ředitelem aktivit v jaderském regionu bude šéf slovinské Pro Plus Branko Čakarmiš. Předsedou dozorčí rady chorvatské RTL bude Christoph Mainusch, bývalý generální ředitel CME.

Součástí obchodní dohody jsou práva k dlouhodobému používání značky RTL na chorvatském trhu.