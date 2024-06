Televizní radní se distancovali od výroků Xavera Veselého

Autor: Karel Choc, Internet Info

Většina členů Rady České televize považuje vulgární výroky svého kolegy Lubomíra Xavera Veselého o herečce Magdě Vášáryové za „zcela nevhodné“.





Konstatování zaznělo v doplněné oficiální odpovědi na diváckou stížnost, která se týkala právě radního Veselého. Návrh připravil radní Tomáš Řehák, celkem pro něj hlasovalo devět z patnácti přítomných členů. Lubomír Xaver Veselý už v té době na zasedání nebyl. Šest radních se při hlasování zdrželo – předseda Karel Novák, místopředseda Ivan Tesař a členové Roman Bradáč, Vladimír Karmazín, Pavel Matocha a Jiří Šlégr.

„Většina členů rady považuje zmíněné výroky radního Veselého za zcela nevhodné. To ovšem nemění nic na tom, že řešení veškerých stížností a podnětů, týkajících se dané problematiky, nespadá do kompetence Rady České televize. Otázky personálního složení Rady ČT, včetně rozhodování o odvolávání jejích členů, náleží do kompetence Parlamentu České republiky, respektive Senátu a Poslanecké sněmovny, v závislosti na tom, kterou komorou byl ten který člen rady zvolen,“ stojí ve schválené odpovědi.

„Jsou hranice chování ve veřejném prostoru, které bychom měli respektovat všichni. A když někdo tu hranici takto výrazně překročí, tak já nechci být podezříván, že s tím snad dokonce souhlasím, nebo je mi to fuk. Není mi to fuk, nesouhlasím s tím. Dokud jsem byl terčem kolegy Veselého v jeho pořadech jenom já sám, mlčel jsem. Tohle se mě osobně vůbec netýká, ale opravdu se to týká vystupování a chování ve veřejném prostoru. Neumím si představit, že se budeme tvářit, že se nic nestalo,“ komentoval hlasování radní Vlastimil Ježek.

Předseda Rady ČT Karel Novák má za to, že by rada neměla posuzovat a hodnotit své členy. „Svůj názor na tento výrok jsem řekl na neveřejném dopoledním pracovním jednání. Veřejně ho říkat nechci. Nechci hodnotit nikoho z vás,“ poznamenal před hlasováním o návrhu Tomáše Řeháka.

Sněmovní mediální výbor na začátku června přijal usnesení, ve kterém doporučuje poslancům, aby odvolali Lubomíra Xavera Veselého z Rady České televize.