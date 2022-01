Televizory Samsung v roce 2022: nové ovládací rozhraní, podpora streamování her

Korejský výrobce televizorů Samsung uvolnil další podrobnosti o modelových řadách pro rok 2022. Chytré televizory budou mít nové ovládací rozhraní Smart Hub, jež má umožnit vyhledávání a správu obsahu podle preferencí konkrétního uživatele.

Samostatnou sekcí bude Herní centrum (Gaming Hub), které umožní přístup do herních streamovacích služeb Nvidia GeForce Now, Stadia (až do rozlišení 4K) a Utomik. Rozpozná také herní zařízení připojené přes HDMI. Při hraní budou podporovány ovladače PlayStation a Xbox.

Ilustrační snímky nového rozhraní ve verzi pro USA:

Televizory nabídnou novou aplikaci Watch Together, která aktivuje videohovor s přáteli a rodinou během sledování televizních pořadů anebo hraní her. Společně pak mohou komentovat dění na obrazovce.

K modelům roku 2022 lze zakoupit také různé doplňkové příslušenství, například stojan s automatickým otáčením, který přenastaví obrazovku do svislé polohy při sledování záběrů z mobilu natočených na výšku. Jako doplněk k tomuto příslušenství budou produkty roku 2022 podporovat vertikální rozhraní, včetně aplikace Smart Hub a funkce Multi View. Ta nabídne aplikace jako YouTube a TikTok a také zrcadlení a prohlížení ve vertikálním režimu. V tomto režimu budou k dispozici také lifestylové funkce, například Ambient Mode+ a Art Mode.



Autor: Samsung Dálkové ovládání umožňuje přímý vstup do populárních videoaplikací.

Na českém trhu budou vybrané nové modely televizorů a soundbarů ke koupi na přelomu března a dubna. Doporučené maloobchodní ceny nebyly ještě stanoveny.

Televizory z řady Micro LED mají podle tiskové zprávy obrazovky z 25 milionů samostatně řízených LED s mikrometrovou velikostí. Dostupné budou s úhlopříčkami 110", 101" a 89". Podporují 20bitovou hloubku barev, dokážou reprodukovat 100 % barevného gamutu DCI a Adobe RGB, aby byly barvy maximálně realistické. Režim Multi View dokáže zobrazovat obsah ze čtyř různých zdrojů současně – z libovolného nebo všech čtyř portů HDMI – v plném rozlišení 4K při rychlosti až 120 snímků za sekundu. Přijímač je vybaven technologií Dolby Atmos.

Zvuková a obrazová kvalita byly vylepšeny rovněž u řady Neo QLED. Samsung vyzdvihuje dokonalejší kontrolu podsvícení displeje nebo technologii Real Depth Enhancer, jež detekuje objekty ve scéně a zpracovává je tak, aby obraz získal větší hloubku. Režim EyeComfort automaticky upravuje jas a barevné podání obrazovky podle vestavěného světelného senzoru. Se změnou okolního osvětlení obrazovka postupně snižuje množství světla, nabízí teplejší barevné tóny a vhodně upravuje úroveň modrého světla. Technologie OTS Pro využívá výkonné reproduktory pro horní prostorový zvuk.

U televizorů The Frame (od 32" do 85"), The Sero a The Serif (od 43" do 65") byla použita nová technologie na ochranu proti odleskům, odrazům a otiskům prstů.