Test eDokladů měl dvě vlny, pomalé načítání podle DIA způsobila aplikační brána

Aplikace, servery i navazující systémy veřejný zátěžový test eDokladů zvládly. V první analýze výsledků to říká Digitální a informační agentura (DIA). Kapacitu eDokladů vyzkoušela ve čtvrtek 13. srpna, kdy vyzvala uživatele, aby se v 13:00 hromadně do aplikace přihlásili.
„Test, do kterého se ve sledovaném období zapojilo 30 tisíc uživatelů, potvrdil stabilitu aplikačních serverů a optimalizaci volání do navazujících systémů, ale při prudkém souběhu požadavků ukázal pomalejší navyšování kapacity vstupní brány Application Gateway,“ říká DIA s tím, že před říjnovými volbami kapacitu brány posílí a upraví práci se statickým obsahem aplikace.
Testu v 13:00 se zúčastnilo přes 30 tisíc unikátních uživatelů. „Během prvních dvou minut se počet souběžných spojení na vstupní bráně zvýšil téměř 12krát a dosáhl maxima 8 370 souběžných spojení za minutu. V nejsilnější sekundě systém přijal 1 712 požadavků. Aplikační servery přitom požadavky zpracovávaly rychle a podíl serverových chyb ve špičce činil pouze 0,06 %,“ popisuje agentura.
Uživatelé přitom museli na načtení aplikace čekat i několik desítek sekund. „Medián celkové odezvy z pohledu uživatele telefonu v intervalu 13:00 až 13:10 činil 267 milisekund, 95 % požadavků skončilo do 22,2 sekundy a 99 % do 33,5 sekundy. Před testem, v období 12:00 až 12:45, byly stejné hodnoty 28 milisekund, 986 milisekund a 3,6 sekundy,“ udává úřad.
„Rozhodující byla rychlost, s jakou Application Gateway dokázala přidávat kapacitu po skokovém nárůstu souběžných spojení. DIA proto zvýší připravenou kapacitu brány tak, aby při náhlém zvýšení provozu nemusela škálovat ze základní úrovně,“ vysvětluje DIA.
Po první vlně v 13:00 přišla podle DIA kolem 19:15 ještě druhá vlna, kdy se do eDokladů přihlašovali lidé po zhlédnutí zpráv o testu ve večerním televizním zpravodajství. V druhé vlně se připojilo přes 14 tisíc uživatelů, zátěž ale byla více rozložená, takže se uživatelé s prodlením nesetkávali.
„Za 30 minut prošlo systémem přes 14 tis. přihlášení (při testu ve 13 hodin cca 30 tis.) a přeneslo se 19,7 GB dat (podobně jako při testu ve 13 hodin). Mediánová odezva z pohledu telefonu uživatele byla jen 29 milisekund, s 99 % do 4,3 sekundy, serverové chyby představovaly 0,05 % požadavků,“ uvádí DIA. „Application Gateway večer využila až 65 kapacitních jednotek, zatímco v odpolední špičce se dostala nejvýše na 50,“ dodává.
Veřejný test DIA pořádala, protože jí zákon neumožňuje kapacitu služeb testovat v ostrém provozu. V Poslanecké sněmovně momentálně leží návrh zákona s pozměňovacími návrhy, které by státu umožnily vytvářet virtuální testovací identity v základních registrech. Návrh v červenci prošel druhý čtením, teď jej ještě čeká závěrečné projednání, včetně hlasování o pozměňovacích návrzích.