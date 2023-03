TikTok zavádí časový limit pro nezletilé, půjde ale obejít

Autor: Pixabay

Sociální síť TikTok zavádí pro uživatele mladší 18 let denní limit pro používání aplikace. Teenageři budou moci na této síti strávit 60 minut denně. Pokud tento limit překročí, bude po nich aplikace žádat přístupový kód, aby mohli v jejím používání pokračovat. Informovalo o tom BBC.





Nové opatření, které má být zavedeno v příštích týdnech, však půjde zrušit. Vlastník TikToku, čínská firma ByteDance, uvedla, že tím chce pomoci lidem mít pod kontrolou čas strávený na sociálních sítích.





Uživatelé TikToku musí být starší 13 let. Před dosažením zletilosti budou v rámci této nové funkce dostávat každý týden oznámení „s rekapitulací svého času stráveného před displejem“.

Ti, kteří se z nového hodinového omezení na vlastní žádost vymaní, a zároveň budou TikTok používat alespoň 100 minut denně, obdrží od provozovatele výzvu, aby si nastavili vlastní časový limit.

Omezení času budou moci svým dětem nastavit i rodiče, pokud mají aktivovanou možnost párování zařízení v rámci rodiny. Získají také přístup k ovládacímu panelu se zobrazením přehledu o používání aplikace.

„Ačkoli neexistuje žádné oficiální stanovisko ohledně ‚správného‘ množství času stráveného u obrazovky, konzultovali jsme parametry tohoto limitu s akademický výzkumem a odborníky z laboratoře Digital Wellness Lab v Bostonské dětské nemocnici,“ uvedl Corman Keenan, vedoucí oddělení důvěryhodnosti a bezpečnosti TikToku.

Omezení denní doby používání ale není jediná funkce, po které kritici videoaplikace volají. Výzkum Centra pro potírání digitální nenávisti z konce loňského roku zjistil, že během několika minut po založení účtu na TikToku dostávala třináctiletá uživatelka do svého kanálu obsah týkající se poruch příjmu potravy a sebepoškozování. Šéf centra Imran Ahmed vyzval síť k nápravě.

Zaváděná novinka přichází v době, kdy TikTok čelí kritice ohledně předávání dat čínské vládě a ochraně údajů svých uživatelů. Nejdříve americká, později i kanadská vláda zakázaly používat aplikaci na zařízeních s přístupem ke státní infrastruktuře.

V září 2021 TikTok ohlásil, že dosáhl více než jedné miliardy aktivních uživatelů měsíčně. To z něj činí jednu z největších sociálních sítí na světě. Ačkoliv nezveřejňuje detaily o demografickém rozdělení svých uživatelů, inzerenti ji považují za klíčovou platformu pro oslovení lidí do 34 let.