Tim Cook v létě skončí v čele Applu, jeho nástupcem se stane John Ternus

David Slížek
Dnes
Apple - John Ternus
Americká firma Apple oznámila změnu ve svém vedení. Dlouholetý výkonný ředitel Tim Cook na konci letošního srpna svou funkci opustí a novým CEO se od 1. září 2026 stane dosavadní viceprezident firmy pro výrobu hardwaru John Ternus. Apple to oznámil v tiskové zprávě.

Cook firmu zcela neopouští, přesune se do role výkonného předsedy představenstva Applu, kde bude mít na starosti jednání s politiky či regulátory. Představenstvo už personální změnu jednohlasně odsouhlasilo, informovala firma. 

„John Ternus má mozek inženýra, duši inovátora a srdce lídra s integritou a ctí. Je to vizionář, který za uplynulých 25 let zaznamenal pro Apple nespočetné přínosy a je bezpochyby tím pravým člověkem, který povede Apple do budoucnosti,“ řekl Cook.

Ternus za příležitost vést firmu poděkoval s tím, že v Applu strávil skoro celou svou dosavadní kariéru. „Měl jsem to štěstí pracovat pod Stevem Jobsem a mít Tima Cooka za svého mentora,“ dodal. 

Tim Cook ve firmě pracuje už od roku 1998 a CEO Applu se stal v roce 2011. Podařilo se mu zvýšit tržní hodnotu firmy na 4 biliony dolarů (v přepočtu přes 80 bilionů Kč). 

Kritici mu vyčítají, že se pod jeho vedením Apple soustředil zejména na finanční zisky a ztratil pověst inovátora, který redefinuje digitální svět. Apple také zatím zůstává pozadu v adopci technologií založených na generativní AI. 

Američan řeší bizarní problém. Nemůže se přihlásit do iPhonu, protože v hesle použil český háček Přečtěte si také:

Američan řeší bizarní problém. Nemůže se přihlásit do iPhonu, protože v hesle použil český háček

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

VZP pozve na screening přes mobil. Umožní i online objednání

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

