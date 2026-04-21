Tim Cook v létě skončí v čele Applu, jeho nástupcem se stane John Ternus

Americká firma Apple oznámila změnu ve svém vedení. Dlouholetý výkonný ředitel Tim Cook na konci letošního srpna svou funkci opustí a novým CEO se od 1. září 2026 stane dosavadní viceprezident firmy pro výrobu hardwaru John Ternus. Apple to oznámil v tiskové zprávě.
Cook firmu zcela neopouští, přesune se do role výkonného předsedy představenstva Applu, kde bude mít na starosti jednání s politiky či regulátory. Představenstvo už personální změnu jednohlasně odsouhlasilo, informovala firma.
„John Ternus má mozek inženýra, duši inovátora a srdce lídra s integritou a ctí. Je to vizionář, který za uplynulých 25 let zaznamenal pro Apple nespočetné přínosy a je bezpochyby tím pravým člověkem, který povede Apple do budoucnosti,“ řekl Cook.
Ternus za příležitost vést firmu poděkoval s tím, že v Applu strávil skoro celou svou dosavadní kariéru. „Měl jsem to štěstí pracovat pod Stevem Jobsem a mít Tima Cooka za svého mentora,“ dodal.
Tim Cook ve firmě pracuje už od roku 1998 a CEO Applu se stal v roce 2011. Podařilo se mu zvýšit tržní hodnotu firmy na 4 biliony dolarů (v přepočtu přes 80 bilionů Kč).
Kritici mu vyčítají, že se pod jeho vedením Apple soustředil zejména na finanční zisky a ztratil pověst inovátora, který redefinuje digitální svět. Apple také zatím zůstává pozadu v adopci technologií založených na generativní AI.