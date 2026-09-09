Tuzemský Vodafone po letech mění šéfa sítí, Čecha střídá manažer z Albánie

Tuzemská pobočka britského operátora Vodafone po několika letech mění viceprezidenta pro pro síťové technologie. Stal se jím Gentian Bajraktari, který doposud působil jako ředitel pro sítě ve Vodafone Albania.
Bajraktari nahradil Miroslava Bulu, jenž se funkce viceprezidenta ujal začátkem roku 2022. Bula do firmy nastoupil v roce 2006 jako architekt sítí. V posledních letech se věnoval zavádění 5G, výstavbě NB-IoT nebo modernizaci bývalé pevné sítě UPC na novější standard DOCSIS.
Bajraktari v telekomunikacích působí přes 25 let. Před Vodafonem byl skoro 14 let technologickým ředitelem firmy Abissnet, což je poskytovatel internetu v Albánii mimo jiné poskytující optiku až do rychlosti 10 gigabitů za sekundu. Ve Vodafone Albania byl něco přes pět let. Řešil tam rovněž přechod na 5G, modernizaci infrastruktury či pevnou síť.
Bajraktari bude mít v českém Vodafonu na starost “rozvoj mobilní i pevné sítě společnosti se zaměřením na 5G, odolnost sítě, kvalitní konektivitu a infrastrukturu potřebnou pro budoucí digitální služby a služby využívající umělou inteligenci.”
V AI se Vodafone chystá nasadit například českou technologii pro detekci podvodných telefonátů. Operátor se rovněž snaží prosadit koncept privátních sítí 5G.