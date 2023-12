TV Nova a TV Markíza oznámily personální změny ve zpravodajství

Autor: TV Nova

Dosavadní vedoucí redakce internetového portálu TN.cz Vladimír Rosol povyšuje a stává se šéfredaktorem zpravodajství TV Nova. Na této pozici bude současně také zástupcem ředitele zpravodajství a publicistiky Kamila Housky.





Vladimír Rosol (na úvodním snímku) působí na Nově od roku 2008. Patří mezi nejzkušenější členy redakce zpravodajství, od roku 2014 je ve vedení webu TN.cz. Ve své nové funkci se kromě online zaměří i na televizní zpravodajství. Zajistí chod redakce, přípravu témat a rozvoj stávajících zpravodajských a publicistických formátů.





„Televizní noviny jsou nejsledovanější zpravodajskou relací v České republice a jejich tým musí být co nejsilnější. Jsem velmi rád, že po odchodu Michala Kratochvíla na Slovensko získáváme dalšího velmi zkušeného šéfredaktora a že kontinuita nezávislého a relevantního zpravodajství zůstane bez proluky zachována na všech pozicích,“ komentoval změny šéf Novy Daniel Grunt.

„Mám velkou výhodu v tom, že vím, jak naše redakce funguje, znám všechny redaktory i jejich práci. Posledních několik let jsme intenzivně pracovali na tom, abychom onlinovou i televizní redakci co nejvíce propojili. Netýká se to pouze zpracovávaných témat, ale také například předávání a sdílení informací a materiálů. I přesto to bude samozřejmě velká výzva, ale věřím, že to zvládnu,“ upřesňuje Vladimír Rosol.

Vladimír Rosol na pozici zástupce ředitele zpravodajství nahradí Michala Kratochvíla. Ten byl v této funkci šest let, nyní bude ředitelem zpravodajství na TV Markíza. „Michalovy zkušenosti v oblasti televizních a online médií budou přínosem při řízení a vedení našeho týmu. Díky svému dlouholetému působení na pozici šéfredaktora TV Nova má předpoklady, které ho předurčují k tomu, aby v této nové roli uspěl," dodává ke jmenování Peter Gažík, generální ředitel TV Markíza.