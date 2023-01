TV Nova natáčí Pohlreichův souboj restaurací

Autor: TV Nova

Zdeněk Pohlreich se padesát let pohybuje v profesionální gastronomii. Nyní z diváckých tipů vybere dvanáct restaurací, které budou muset projít jeho zátěžovým testem. Nejlepší se mezi sebou utkají v pořadu TV Nova Pohlreichův souboj restaurací.





Jde o licenční formát na základě britského pořadu Ramsay’s Best Restaurant.





„Za poslední roky se stav české gastronomie proměnil k lepšímu. A tak už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná, které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme ‚neobroušené diamanty‘, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje koncept soutěže Zdeněk Pohlreich.

Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu – podnik naráz navštíví třicet lidí a restaurace dostane dvě hodiny na obsloužení všech hostů, a to tříchodovým menu. Hodnotit se bude nejen kvalita pokrmů, ale také servis, jak se lidé v dané restauraci cítí, jak fungují týmy.

Následně se proti sobě obě restaurace postaví v kuchyni Zdeňka Pohlreicha. Z jedné konkrétní suroviny budou muset připravit jídlo, které je stylem vystihuje, ale které je také dostane do dalšího kola. Protože vyhrát může jen jeden.

„Několik let jsme hledali, jak spojit síly s jednou z největších ikon české gastronomie. Již v minulém roce měl Zdeněk menší roli v MasterChefovi, zvažovali jsme, jak jej získat pro Souboj na talíři, ale až nyní se podařilo najít formát, který by Zdeňkovi vyhovoval a kde by se dala jeho postava rozvíjet,“ uvedl Radovan Síbrt, který má pořad na TV Nova na starosti.

„Pro mě osobně je to zajímavá změna s novým formátem, v jiné televizi, moc se na to těším,“ uzavírá Zdeněk Pohlreich, který byl dosud tváří televize Prima.