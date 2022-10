TV Nova se chystá na prezidentské volby, zavedla volební kodex

Autor: TV Nova

Zpravodajství televize Nova je od 31. října kvůli prezidentským volbám v předvolebním režimu. Znamená to, že v platnost vstoupil interní volební kodex, který zakazuje všem reportérům, editorům, producentům i vedení redakce jakékoliv politicky motivované příspěvky a komentáře. Nikdo z nich se také nesmí aktivně účastnit kampaně.





Kromě pravidel pro redakci se zavádějí i pravidla pro jednotlivé kandidáty. Do zpravodajských relací budou zváni uchazeči, kteří budou v průběžných volebních odhadech dosahovat alespoň 3 % hlasů. Nezáleží na tom, v jakém výzkumu se kandidát objeví, stačí, aby to bylo v jednom z nich, a to od 1. října 2022. Uchazeči nemají garantovanou pozici v jakémkoliv příspěvku. Redakce sama rozhoduje, zda je kandidát do reportáže relevantní, či nikoliv. V potaz se berou volební průzkumy agentur Kantar, STEM, STEM/MARK, CVVM, Median, Nielsen Admosphere, Data Collect a Ipsos.





Nova chystá pro předvolební vysílání speciální diskusní pořady, dvě hlavní debaty a zprostředkuje i sčítání výsledků. Pokud se bude konat druhé kolo volby, odvysílá poslední rozhodující debatu dvou postupujících kandidátů a samozřejmě i druhé sčítání výsledků.

31. října 2022 – 1. ledna 2023: Zpravodajský servis – standardní volební pokrytí

2. ledna 2023 – 11. ledna 2023: Profily kandidátů v Televizních novinách – osmička nejsilnějších

12. ledna 2023: Debaty kandidátů – pozváno bude osm nejsilnějších kandidátů. Do první debaty, která začne v 17:00 a bude ji moderovat Bára Divišová, bude pozváno pět kandidátů, kteří se v průzkumech neumístili mezi prvními třemi. Debata bude trvat hodinu a půl. Od 20:00 čeká na diváky druhá debata, a to se třemi kandidáty, kteří mají podle průzkumů nejvyšší preference. Tuto debatu bude moderovat Rey Koranteng a bude rovněž trvat hodinu a půl.

13. ledna 2023: Cesta na Hrad – Speciální vydání Snídaně moderuje Martin Čermák ze studia na Hradčanském náměstí. Ve 14:00 pak začne čtvrthodinové mimořádné vysílání, v němž budou štáby monitorovat otevření volebních místností, včetně vstupů z regionů.

14. ledna 2023: Cesta na Hrad – Rozhodnutí: Ve 13:00 začne mimořádné živé vysílání, jehož součástí bude sčítání výsledků po uzavření volebních místností.

Pokud dojde na druhé kolo, uskuteční se 23. a 24. ledna od 20:00 půlhodinové křížové rozhovory s oběma kandidáty. Oba rozhovory povede Rey Koranteng. Následující dny budou kopírovat program u prvního kola, tedy velká debata kandidátů ve čtvrtek od 20:00, speciální ranní vysílání v pátek, sledování otevření volebních místností a monitoring a komentování výsledků jak na TV Nova, tak na TN Live. „Tato debata bude tou úplně poslední, která mezi kandidáty proběhne. I proto říkáme, že si prezidenta vyberete na Nově,“ řekl ředitel zpravodajství Kamil Houska.

Volební vysílání Cesta na Hrad vyvrcholí 29. ledna 2023 od 20:00 hodinovým rozhovorem Báry Divišové a Reye Korantenga s nově zvoleným budoucím prezidentem či prezidentkou České republiky.