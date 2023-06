TV Prima mění ředitele zpravodajství

Autor: TV Prima

Ředitelem zpravodajství a publicistiky skupiny Prima se stane od 13. června Martin Švehlák. Přichází z bulharské společnosti bTV Media Group, kde od prosince 2019 působil jako generální ředitel.





Na pozici šéfa zpravodajství nahradí Pavla Štrunce. „Chtěl bych poděkovat Pavlu Štruncovi za obrovský kus práce, který se CNN Prima News za tři roky odvedl, a posunul ji tím mezi nejrespektovanější zpravodajské značky Česka, a to jak mezi diváky, tak i mezi politiky ze všech částí politického spektra,“ vyjádřil se generální ředitel Primy Marek Singer.





Martin Švehlák působí v médiích více než 30 let. Svou kariéru začal ve společenském týdeníku Reflex, pokračoval v publicistice a zpravodajství TV Nova. Byl ve vedoucích pozicích deníku Blesk, šéfredaktorem deníku Šíp, pět let pracoval jako generální ředitel zpravodajské agentury Mediafax. Od roku 2012 byl vedoucím zpravodajské redakce televize Nova, o rok později se zde vypracoval na ředitele zpravodajství, publicistiky a sportu – tuto funkci vykonával až do roku 2018.

Poté se stal konzultantem skupiny PPF a v regionech střední a východní Evropy analyzoval mediální trhy. Navrhoval pro ně také obsahové strategie. Koncem roku 2019 nastoupil do čela mediální společnosti bTV Media Group, která patří do skupiny CME.

„Věříme, že u nás zúročí mnohaleté zkušenosti z vedení televizního zpravodajství i své bohaté manažerské zkušenosti z komerčních médií a posune zpravodajskou multiplatformu CNN Prima News zase o laťku výš. Naším cílem je nadále srozumitelně zpracovávat současná politická a společenská témata a dávat je divákům do kontextu, aby porozuměli, jaký dopad budou mít události na jejich život, a díky tomu si mohli udělat kvalitní vlastní názor,“ dodal generální ředitel Marek Singer.