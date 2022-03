Tvůrce výdejních boxů pro Rohlík vydává web3 kryptopeněženku Rull

Autor: NGCO

Česká technologická firma Payment4U a a designové studio NMDS spouští novou blockchainovou a web3 platformu The Next Generation Company (NGCO). Jde o dalšího hráče, který se chce zapojit do budování služeb postavených na decentralizovaných technologiích.

Prvním projektem je kryptopeněženka Rull dostupná na Google Play a Apple App Store. “Vyvinuli otevřenou e-commerce3 platformu Rull, která umožňuje platbu prostřednictvím kryptoměn ve vybraných obchodech, nákup NFT a také zapojení byznys partnerů do e-commerce3 ekonomiky. Platforma Rull zájemcům nabízí také NFT market s kurátorovaným obsahem od slavných značek, osobností a tvůrců,” informují NGCO.

Payment4U stojí například za výdejními boxy OX.point, které nasadil Rohlík.cz. Mall.cz nebo Notino zase používají platební bránu. Majitelem je Zdeněk Vacek. Za NMDS pak stojí Martin Kermes a Martin Jedlička.

“Platforma The NGCO plánuje do budoucna řadu dalších projektů. Kromě technologických inovací se například jedná o web3 módní magazín FFAASSHHIIOONN či projekt Touch the Stars spojující erotiku s využitím blockchainu,” doplňují zástupci projektu.