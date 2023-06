Twitter chce být "nejpřesnějším zdrojem informací v reálném čase", říká jeho nová šéfka

Do funkce nastoupila nová generální ředitelka společnosti Twitter Linda Yaccarino. Nahradila tak majitele sociální sítě Elona Muska. V prvním e-mailu, který rozeslala zaměstnancům, zopakovala vizi svého předchůdce, že se Twitter má stát „globálním centrem“.

„Elon věděl, že tato odvětví potřebují transformaci, od průzkumu vesmíru po elektromobily, a tak ji provedl,“ napsala do e-mailu. Nutnost transformovat sociální síť pak zdůvodňuje potřebou nefiltrované výměny informací a otevřeného dialogu o věcech, které jsou nejdůležitější.

Yaccarino je dlouholetou reklamní manažerkou, v minulosti vedla prodej reklamy pro společnost NBC Universal. Musk k rozdělení rolí podotkl, že on bude nadále dohlížet na produktové a technické týmy Twitter, zatímco Yaccarino povede vše ostatní.

Jejím hlavním úkolem tak bude obnovit reklamní byznys Twitteru, který se od Muskova převzetí rozpadl. Podle tónu jejího vzkazu je na tuto výzvu připravena.

Ahoj Twittere,



Lidé se mě stále ptají: Proč Twitter? Tak já vám to řeknu.



Elon věděl, že tato odvětví potřebují transformaci, od výzkumu vesmíru po elektromobily, a tak ji provedl. V poslední době je stále jasnější, že globální centrum potřebuje transformaci – aby se civilizace posunula kupředu prostřednictvím nefiltrované výměny informací a otevřeného dialogu o věcech, na kterých nám nejvíce záleží.



Už jste někdy hovořili s někým obzvlášť inspirativním a pomysleli jste si: Jsi skvělý – každý by měl mít možnost to slyšet. Nebo: Tolik jsem se od tebe naučil – můžeme si to zopakovat? Nebo ještě jednodušeji: Měl bys mít svobodu říkat své názory. Všichni bychom měli.



Vstupte na Twitter 2.0.



Twitter má za cíl stát se nejpřesnějším zdrojem informací v reálném čase a globálním centrem pro komunikaci. Jsme na prahu historie – a to není planý slib. Je to NAŠE realita.



Když začnete tím, že si tuto mocnou vizi osvojíte, omotáte kolem prstu, je možné doslova všechno. Musíte tomu skutečně věřit – a tvrdě na tom pracovat. A v tomto okamžiku naprostého přerodu máme příležitost dosáhnout vytvořit nová partnerství a společně vybudovat něco, co může změnit svět. A podle toho, co zatím mohu říct, jste pro to stvořeni.



Za úspěch Twitteru 2.0 jsme zodpovědní my všichni.



Musíme myslet ve velkém.



Musíme se transformovat.



Musíme to udělat společně.



A to všechno můžeme udělat tak, že začneme od základních principů – od základů vybudujeme něco nového. Nová budoucnost bude v rukou každého člověka, partnera a tvůrce na této planetě.



Přesně proto jsem tady – s VÁMI všemi.



Tak se do toho pořádně opřeme a společně vybudujme Twitter 2.0



Linda