 »  Twitter má výpadky, problémy hlásí i jeho aplikace Tweetdeck

Twitter se v noci na dnešek našeho času potýkal s problémy, které přetrvávají i ráno. Uživatelé mohou mít potíže s odesíláním tweetů, příjmem notifikací nebo čtením přímých zpráv (DM), informovala firma na svém twitterovém účtu.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.