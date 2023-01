Twitter mění rozhraní, chronologické řazení tweetů už bude jen po přepnutí

Autor: Depositphotos

Preferujete na Twitteru chronologické řazení tweetů? Nově na ně budete muset po každém startu aplikace přepínat, standardně totiž Twitter bude uživatelům zobrazovat timeline s algoritmickým řazením tweetů. Novinka se zatím týká aplikace pro systém iOS, kde se s aktualizací mění uživatelské rozhraní.





Domovská obrazovka má nově dvě záložky: první, která se zobrazuje standardně po otevření aplikace, se jmenuje For You a obsahuje tweety seřazené podle toho, co by uživatele podle algoritmu mohlo zajímat. Druhá záložka nese název Following a obsahuje tweety od účtů, které uživatel sleduje, seřazené podle času jejich publikování. Mezi záložkami se dá přepínat potažením doprava či doleva.





Z rozhraní přitom zmizela původní možnost nastavit si, zda se má uživateli standardně zobrazovat timeline řazená algoritmem, nebo ta s tweety řazenými podle času vydání. Původně si aplikace volbu uživatele pamatovala, po aktualizaci ale vždy startuje na algoritmickém řazení a pookud uživatel chce zobrazit tweety chronologicky, musí přepnout na druhou záložku.

Změna se uživatelům projevuje postupně, aplikace na Androidu a webové rohraní zůstávají beze změny a Twitter zatím nezveřejnil, kdy se novinka promítne i do nich.