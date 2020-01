 »  Twitter zvažuje, že dá uživatelům možnost zakázat reakce na jejich na tweety

Twitter v první čtvrtletí letošního roku otestuje nové nastavení konverzací. Vybraným uživatelům dá v rámci testu možnost omezit, kdo může reagovat na jejich tweety. V průběhu veletrhu CES 2020 to oznámila produktová šéfka firmy Suzanne Xie, kterou citoval magazín The Verge.

Podle současné pracovní verze by uživatel mohl u svých tweetů nově vybrat jedno ze čtyř nastavení odpovědí: Global (odpovědět může kdokoli), Group (reagovat mohou, jen lidé které uživatel sleduje, nebo je v tweetu označil/zmínil), Panel (odpovědět mohou jen uživatelé, kteří jsou v dotyčném tweetu označení/zmínění) a Statement (reagovat může jen autor tweetu).

Podoba nového nastavení ještě není definitivní a není také jisté, že Twitter novinku po testech skutečně nasadí. Kromě toho, že by posílila kontrolu autora tweetu nad tím, jaká se pod ním odehrává konverzace, totiž s sebou nese potenciální rizika.

Pokud například někdo tweetne lež a zakáže ostatním uživatelům na tento tweet reagovat, bude složitější případné dezinformace vyvracet a uvádět na pravou míru.

Jak uvedl product lead Twitteru Kayvon Beykpour, firma se snaží na podobná rizika myslet a i tweety s omezenými reakcemi by například mělo nadále být možné retweetnout s komentářem (quote tweet) – právě proto, aby bylo možné uvádět dezinformace na pravou míru:

Agree with the risks you highlight; these are things that we are taking into consideration with how we’d build this. For example, I think it’s important for us to allow quote tweets (an important way to dispute/debunk somebody’s tweet), paired with an easier way to see QTs