Populární česká služba Rajče po letech mění majitele. Společnost Mafra, která vydává například iDNES.cz, Lidovky.cz, MF DNES a další média, ho prodala skupině šesti podnikatelů.
Rajče převzala letos v září založená firma Rajce, kterou vlastní Vítězslav Válka, David Novák, Martin Veverka, Jan Havlis, Jan Poslt a Jaroslav Kala.
Známý je zejména Vítězslav Válka, který je jednatelem podniku Rajce. V minulosti mimo jiné vybudoval fotobanku Pixmac, kterou od něj koupili američtí investoři a později Shutterstock.
Rajče funguje od roku 2005, Mafra službu získala o dva roky později. Rajče podle oficiálních údajů uchovává 1,4 miliardy fotografií a osm milionů videí. Má 1,4 milionu uživatelů.
Mafra a noví majitelé ujišťují, že se pro uživatele nic nemění a že naopak Rajče projde modernizací: “Alba, fotografie i videa zůstávají přístupné stejně jako dosud a nikdo nemusí nic přenášet ani se znovu registrovat. Modernizace infrastruktury a vylepšování automatizace už probíhá. Tým pracuje na mobilní aplikaci, lepším a rychlejším webu, uživatelských účtech bez reklamy i zahraniční expanzi. Zrychlí také zpracování nahlášeného obsahu a upraví vyhledávání tak, aby obsah odpovídal pravidlům služby.”
“Jedna z prvních změn už je vidět. V únoru byl dosavadní obchod s fotoprodukty zastaven a nový tým po několikaměsíční pauze znovu spustil tisk fotoknih a vyvolávání fotografií, a to s partnerem, který byl připravený rychle jednat. Na této funkci tým dál pracuje. K uchování a lepší práci s videi pomůže také spolupráce se službou Get Moments,” doplnili noví majitelé (za GetMoments stojí Novák, jeden z nových majitelů).
Rajče navíc nadále bude s Mafrou spolupracovat. Vydavatelství, které napůl vlastní miliardáři Pavel Tykač a Karel Pražák, bude nadále zajišťovat standardní reklamní plochy. Přibydou řešení šitá na míru inzerentům.