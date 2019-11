 »  Uber přišel v Londýně o licenci

Karel Wolf

Britský regulátor Transport for London oznámil, že neprodlouží Uberu licenci pro operování na území Londýna, ta současná vyprší dnes o půlnoci, informuje o tom BBC.

Důvodem má být opakované porušení přikázaných bezpečnostních opatření a „vystavení pasažérů zbytečnému riziku“. Regulátor dle svých vlastních slov již nevěří, že služba bude schopná garantovat dodržovaní bezpečnosntích pravidel do budoucna.

Uber se přitom pokouší napasovat do britských regulí již řadu let, naposledy provedl sérii nejen bezpečnostních změn po dočasném odebrání licence v roce 2017, na to konto mu byla původní licence dvakrát prodloužena.

Uvedená bezpečnostní rizika se podle všeho týkají zejména neschopnosti Uberu kompletně eliminovat neautorizované řidiče. Regulátor uvádí, že jen v závěru roku 2018 a na začátku roku 2019 došlo díky slabé bezpečnostní politice Uberu na území Londýna ke 14 tisícům neautorizovaných cest. Uber pochopitelně s odebráním licence nesouhlasí a pokusí se proti ní bránit, rozhodnutí regulátora považuje za „neobvyklé a chybné“

Londýn sice není jedinou britskou metropolí, kde populární alternativní taxislužba operuje, jedná se nicméně s počtem 45 000 řidičů a 3,5 milionu zákazníků o pátý největší trh Uberu celosvětově.