Uber v Česku spouští funkci nahrávání zvuku pro cestující

Firma Uber spouští v Česku bezpečnostní funkci Nahrávání zvuku pro cestující, která umožňuje pořizovat zvukový záznam jízdy přímo prostřednictvím aplikace. Následně se můžou uživatelé rozhodnout, zda záznam budou sdílet s Uberem v případě nahlášení bezpečnostního incidentu. Firma uvádí, že tak chce zvýšit pocit bezpečnosti cestujících.
Ti si mohou funkci aktivovat před začátkem jízdy i kdykoliv během ní, po aktivaci funkce je však nutné ještě stisknout tlačítko pro zahájení samotného nahrávání. Pokud funkci aktivují ještě před zahájením jízdy, řidič bude informován, že jízda může být nahrávána, a může ji bez sankce zrušit. Zvukové záznamy jsou šifrovány a uloženy v zařízení cestujícího. Podle firmy může Uber získat přístup k nim pouze tehdy, pokud jsou odeslány jako součást bezpečnostního hlášení. Ty, které odeslány nejsou, aplikace po čtrnácti dnech automaticky smaže. Nahrávání zvuku je v současné době dostupné ve více než desítce zemí v Africe, Asii, Severní a Jižní Americe a na několika trzích v Evropě.
Tematiku bezpečnosti jízdy prostřednictvím tohoto typu platforem řešil před několika měsíci opakovaně projekt Page Not Found, který upozornil na černý trh s účty řidičů Uberu a Boltu nebo streamování během jízdy ze strany řidičů, aniž by o tom klienti věděli.