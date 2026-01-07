Lupa.cz  »  Umělá inteligence Claude se naučila český PHP framework Nette

Umělá inteligence Claude se naučila český PHP framework Nette

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AI - chatbot - LLM - Claude - Anthropic Autor: Anthropic

Populární český PHP framework Nette lze nově používat ve spojení s umělou inteligencí Claude Code od společnosti Anthropic. Autor Nette David Grudl připravil zásuvné moduly, díky nimž Claude získá široké znalosti ekosystému frameworku.

Claude Code díky pluginům zná best practices, formuláře, záležitosti kolem kódu, DI, validuje Latte šablony a NEON při každém uložení a tak dále. Návod k instalaci a používání je s dalšími materiály k dispozici na GitHubu.

Grudl propojení Claude označuje za game changer pro vývojáře stavící nad Nette. Zatím jsou k dispozici moduly pouze pro Claude Code a nikoliv další podobné LLM nástroje.

Anthropic svěřil rozvoj AI protokolu MCP neziskové organizaci, mezi zakladateli jsou i Češi Přečtěte si také:

Anthropic svěřil rozvoj AI protokolu MCP neziskové organizaci, mezi zakladateli jsou i Češi

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Velký rozcestník změn v roce 2026, které se týkají podnikatelů

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Finanční limity, které se od letoška mění

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).