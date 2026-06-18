Umělá inteligence nám ušetří až pětinu personálních nákladů, spočítal Mironet

Český e-shop Mironet pro sebe vyvinul AI platformu s autonomními agenty, s nimiž popisuje, že dokáže šetřit kapacity odpovídající až 20 % personálních nákladů. Má tak uspořit až 19 milionů Kč ročně. Přesto firma prý nepropouští.
Technici po roce interních diskusí a příprav nad firemními daty naprogramovali a nasadili AI platformu, která sjednocuje data z podnikového systému (ERP) i e-shopu do jednoho rozhraní a nasazuje do akce tým specializovaných autonomních AI agentů. Ti dostali lidská jména podle svých rolí: Dédal (píše kód a staví systém), Atlas (analyzuje data a trendy), Iris (obsluhuje e-maily a notifikace), Fénix (hlídá logistiku u osmi dopravců) a Argos (střeží bezpečnost).
„Podle našich interních měření platforma uvolňuje kapacitu odpovídající 24 plným úvazkům, a to i včetně osob u externích subjektů. Čistý přínos dosáhne až 19 milionů korun ročně, což tvoří 20 % personálních nákladů firmy. Agenti zaměstnance nenahrazují, naopak se učí od našich nejlepších lidí,“ komentuje zakladatel Mironetu Robert Novotný. AI se v obchodě má během léta propsat také do nového vyhledávání, které dokáže lépe pochopit lidský jazyk, kontext dotazu a záměr zákazníka.
Mironet přiznává, že u přechodu na AI technologie byla cítit neochota zaměstnanců, kteří se částečně obávali, že ztratí zaměstnání a částečně nevěřili dostatečnému zabezpečení i kvalitě výsledků. „Když lidé zjistili, že jim AI neničí život a zbavuje je otravné rutiny, otočilo se to,“ říká Novotný.
Firma se od loňska prezentuje jako nová dvojka na trhu s IT a elektronikou“, v sortimentu má asi 180 tisíc položek.