Umělá inteligence už útočníkům nepomáhá jen s přípravou útoků, sama je provádí, ukazuje nový report

Umělá inteligence dnes útoky nejen usnadňuje, ale samostatně je také provádí, a to v reálném čase. Má přitom jen minimální lidskou asistenci. S těmito nástroji se zároveň pro obránce zkracuje čas na opravu zranitelností ze dnů na pouhé hodiny. AI totiž dokáže během několika hodin od zveřejnění nové zranitelnosti vytvořit funkční nástroj pro její zneužití. Uvádí to výroční zpráva společnosti Check Point Software Technologies, která vychází ze skutečných bezpečnostních incidentů, telemetrických dat a původních případových studií.
Report nastiňuje, jak zásadně se mění podmínky pro kybernetickou obranu ve chvíli, kdy se umělá inteligence přímo zapojuje do všech fází kybernetického útoku. V jednom z příkladů firma uvádí, že při útoku na devět mexických vládních institucí jediný útočník současně využíval dva komerční AI nástroje, a to Claude Code a GPT-4.1. První mu pomáhal pronikat do systémů a prozkoumávat sítě, zatímco GPT analyzoval odcizená data a usnadňoval plánování dalších kroků. Celkem AI během 34 útočných fází provedla 5 317 příkazů.
„AI se stala přímou součástí reálných útoků a dokáže samostatně provádět operace, které dříve vyžadovaly celý tým zkušených odborníků. Už nejsou potřeba technické znalosti, které oddělovaly schopné útočníky od ostatních. Obránci musí předpokládat, že soupeří se stroji a přizpůsobit tomu tempo i přístup,“ myslí si Jiří Kohout, kyberbezpečnostní specialista ze společnosti Check Point.
Za dostatečnou ochranu nelze považovat ověření identity, protože hlas, tvář i real-time video je možné s AI přesvědčivě napodobit. I odborníci správně rozpoznají tváře vytvořené umělou inteligencí jen přibližně ve 41 % případů. „Na novou úroveň se navíc posouvá eroze důvěry. Ukázal to podvod symbolicky nazvaný Truman Show,“ popisuje Kohout událost, ve které útočníci lákali oběti na falešné investice, k čemuž vytvořili s pomocí AI falešné investory, finanční experty, whatsappové a telegramové skupiny s desítkami členů, vygenerovali obchodní výsledky a fiktivní zůstatky na účtu i legitimně působící mobilní aplikace.
„Cílem bylo zmanipulovat oběť tak, aby sama poslala peníze a citlivá data. Nebylo potřeba vytvářet žádný malware, ani uživatele hackovat. Celý ekosystém důvěry navodil v obětech pocit, že jsou skutečně součástí úspěšné investorské komunity, kde se každý den vzájemně sdílejí úspěšné investice a tipy. Nic z toho ovšem nebylo skutečné,“ dodává Kohout.