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Univerzitu Karlovu napadli hackeři. Měli získat část údajů ze studijního systému

Iva Brejlová
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Hacker Autor: Depositphotos
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Univerzita Karlova řeší v posledních dnech kybernetický incident. Škola uvedla, že se útočníkům podařilo proniknout přes napadenou webovou aplikaci do centrálního Studijního informačního systému (SIS). „Dosavadní technické šetření potvrdilo, že útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v SIS, včetně osobních údajů. Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití jsou předmětem pokračujícího šetření,“ píše univerzita v oznámení. 

Napadenou aplikaci škola podle svého vyjádření odstavila a zabezpečila příslušné přístupy. Na prověření incidentu spolupracují kyberbezpečnostní a IT týmy s jednotlivými fakultami. Univerzita případ oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vyhodnocuje také potřebná opatření vůči lidem, jejichž osobní údaje mohly být dotčeny. O dalších potvrzených zjištěních chce informovat podle průběhu vyšetřování.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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