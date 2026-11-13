Univerzitu Karlovu napadli hackeři. Měli získat část údajů ze studijního systému

Univerzita Karlova řeší v posledních dnech kybernetický incident. Škola uvedla, že se útočníkům podařilo proniknout přes napadenou webovou aplikaci do centrálního Studijního informačního systému (SIS). „Dosavadní technické šetření potvrdilo, že útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v SIS, včetně osobních údajů. Přesný počet dotčených osob, úplný rozsah získaných informací a jejich případné další zneužití jsou předmětem pokračujícího šetření,“ píše univerzita v oznámení.
Napadenou aplikaci škola podle svého vyjádření odstavila a zabezpečila příslušné přístupy. Na prověření incidentu spolupracují kyberbezpečnostní a IT týmy s jednotlivými fakultami. Univerzita případ oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a připravuje trestní oznámení na neznámého pachatele.
Vyhodnocuje také potřebná opatření vůči lidem, jejichž osobní údaje mohly být dotčeny. O dalších potvrzených zjištěních chce informovat podle průběhu vyšetřování.