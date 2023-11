ÚOHS povolil CETINu převzít operátora Nej.cz, splnit musí dodatečné podmínky

Autor: David Slížek, s využitím DALL-E

Telekomunikační společnost CETIN může převzít operátora Nej.cz, kterého ji prodala skupina Kaprain Karla Pražáka. Rozhodl o tom antimonopolní úřad, který současně stanovil podmínky takového spojení, aby byla zachována dostatečná hospodářská soutěž. Rozhodnutí je už pravomocné.





CETIN se zavázal ve 187 obcích po dobu 5 let zachovat svou velkoobchodní nabídku, nebo vytvořit velkoobchodní nabídku novou. Ta má umožnit poskytovat připojení k internetu na velkoobchodní úrovni s předáním v centrálním místě. Dalším ze závazků je poskytovat otevřený a nediskriminační přístup k velkoobchodní nabídce, a to za cenu ekonomicky odůvodněných nákladů a přiměřeného zisku. Současně musí podle podmínek brněnského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže CETIN do rozvoje pokročilejší technologie ve své síti investovat minimálně 3 a půl miliardy korun. O plnění závazků pak každý rok brněnští strážci hospodářské soutěže dostanou zprávu.





Správní řízení ukázalo, že spojení může mít negativní vliv na hospodářskou soutěž na trhu poskytování maloobchodního přístupu k internetu v pevném místě. Proto úřad spojení detailněji prozkoumal v tzv. druhé fázi správního řízení. K odstranění obav sám CETIN navrhl řadu závazků, které regulátor uznal za dostatečné.