Lupa.cz  »  USA chystají web, který má lidem pomáhat s obcházením blokací online obsahu

USA chystají web, který má lidem pomáhat s obcházením blokací online obsahu

David Slížek
Dnes
8 nových názorů

Sdílet

USA - Freedom.gov Autor: screenshot, Lupa.cz

Americká vláda chystá webový portál, který má uživatelům umožnit sledovat online obsah, který je v jiných zemích úředně zablokovaný. Informovala o tom agentura Reuters.

Web má běžet na adrese Freedom.gov, kde se zatím nachází oznámení „Svoboda přichází“ (Freedom is Comming), stylizované tak, že slovo „svoboda“ je rozostřené jako při nějakém cenzurním zásahu a čitelné je až po najetí myši. „Informace jsou moc. Získejte zpět své právo na svobodu projevu. Připravte se,“ říká doplňující text.

Ze zprávy Reuters ale není jasné, jak má portál fungovat. Americké ministerstvo zahraničí, které projekt chystá, podle agentury zvažuje, že do něj zahrne VPN, která uživatelům umožňuje virtuálně změnit lokaci, z níž se připojují. VPN se běžně používají k obcházení geoblokačních opatření a tuto službu už dnes poskytuje řada provozovatelů. Není tak jasné, co navíc by portál mohl přinést.

USA plánovaly podle Reuters portál spustit minulý týden a oznámit jej v průběhu mezinárodní bezpečnostní konference v německém Mnichově. Nakonec ale start odložily. Někteří zaměstnanci amerického ministerstva zahraničí agentuře řekli, že důvodem odkladu byly obavy některých úředníků a právníků. Mluvčí ministerstva ale zpoždění i obavy popřel.

Ačkoli to americká vláda přímo neříká, vypadá to, že portál je plánován zejména jako gesto proti regulacím obsahu v Evropské unii, které představitelé USA často kritizují. Dopadají totiž často na americké online platformy jako je Facebook a X, poznamenává Reuters.

ČTÚ zveřejnil jednotný seznam blokovaných webů, omylem do něj zanesl i vlastní adresu Přečtěte si také:

ČTÚ zveřejnil jednotný seznam blokovaných webů, omylem do něj zanesl i vlastní adresu

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Máslo bude levné až do podzimu

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).