USA ho zakázaly, ČR před ním varuje. Čínský kolos přesto dál v Česku vydělává miliardy

Čínská technologická společnost Huawei na českém trhu dokázala stabilizovat finanční ukazatele. Firmě se podnikání výrazně zkomplikovalo po roce 2018, když vůči ní stát vydal stále platné bezpečnostní varování, a následně Spojené státy začaly na Huawei uvalovat sankce. Společnosti v Česku v roce 2021 spadly tržby o polovinu na asi tři miliardy korun. Od té doby se je podařilo zvýšit, byť ne kompletně nahradit.
Huawei Technologies Czech ve finančním roce 2025 udělala tržby 4,3 miliardy korun a potvrdila náběh z předchozího roku, kdy tržby dělaly 4,2 miliardy korun. Firma u nás nadále zaměstnává 117 lidí.
Huawei v Česku v podstatě odešla z trhu s chytrými telefony, kde se firma prala o pozici číslo jedna společně se Samsungem. Americké sankce Huawei odstavily od moderních čipů a licencím na služby Googlu, což i přes snahy rozvinout tady vlastní ekosystém kolem HarmonyOS a AppGallery znamenalo nezájem uživatelů. Divize zaměřená na koncové uživatele se u nás specializuje hlavně na chytré hodinky a sluchátka.
Huawei dále přišla o veřejné zakázky, před varováním se firmě podařilo dostat do systémů ministerstev a dalších subjektů.
Číňanům se ale nadále daří u operátorů. Vodafone a T-Mobile dál technologie na bezdrátové části mobilních sítí (RAN) používají. Oba nedávno s Huawei prodloužili smlouvy za miliardy.
Novou růstovou kategorií je pro Huawei solární energetika. Firma v Česku a Evropě posiluje divizi Digital Power, která dodává třeba střídače. Mezi zákazníky patří ČEZ, který s Huawei staví solární elektrárny. I oblast energetiky považuje stát za problematickou, tyto technologie se připojují k internetu a mohou tedy rovněž způsobit bezpečnostní bolehlavy.
Další budoucnost hospodaření Huawei na našem trhu bude záležet na vývoji regulace, kde se Huawei za podpory svých partnerů snaží aktivně lobovat.
Stále nebyl schválen mechanismus pro posuzování rizikových dodavatelů, který by Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) umožnil Huawei a případně další firmy zakázat či omezit. Jde o nařízení vlády o strategicky významných službách a nařízení vlády o nepominutelných funkcích. Návrhy byly v roce 2025 předloženy k mezirezortnímu připomínkovému řizení.
“V obou případech – návrhu nařízení vlády o nepominutelných funkcích stanoveného rozsahu i návrhu nařízení vlády o strategicky významných službách – bylo v rámci legislativního procesu ukončeno mezirezortní připomínkové řízení s několika rozpory a o obsahu obou návrhů může nyní rozhodnout vláda. Ta to prozatím neudělala,” vzkázal Lupě NÚKIB.
Huawei očekává další byznysový rozvoj, a to “především díky posílení pozice v oblasti prodeje mobilních zařízení, výstavbě a správě telekomunikačních a podnikových sítí a rozvoji obnovitelných zdrojů energie.” V oblasti IT chce rozšířit stávající partnerské distribuční kanály.