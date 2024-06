V Brně vytvořili nové procesorové jádro s nízkou spotřebou. Chystají i verzi s vysokým výkonem

Autor: Codasip

Brněnská společnost Codasip vydává nové procesorové jádro postavené na otevřené instrukční sadě RISC-V. Tu lze označit jako alternativu k licencované technologii ARM. RISC-V je k volnému použití s tím, že firmy jako Codasip na této instrukční sadě navrhují vlastní jádra a ta pak prodávají.

Nové brněnské jádro se jmenuje L110 a je určeno pro zařízení, která vyžadují co nejmenší spotřebu (internet věcí, kontrolery a podobně). Codasip se prsí, že L110 oproti podobným jádrům na trhu přináší o 50 procent lepší výkon a o 20 procent menší velikost kódu.

Jádro lze rovněž upravit a integrovat do vlastního čipu. Codasip k tomu nabízí EDA software Codasip Studio. Jeho základu by při troše štěstí mohly jednou být součástí společné evropské platformy pro návrh čipů. Jde o jednu z částí Chips Actu EU. Na jeho základě vzniknout pilotní linky na čipy včetně vysoce moderní s procesy pod dva nanometry. Na to bude napojený software pro návrh čipů, kde je Codasip součástí konsorcia.

Codasip nabízí několik jader RISC-V. V současné době pracuje na procesoru s vyšším výkonem. O tento typ jader se hodně zajímá Evropská unie, mimo jiné kvůli stavbě evropských superpočítačů. RISC-V už bude využívat německý stroj Jupiter, na jehož stavbě a provozu se budou podílet i Češi z Evidenu.

Codasip má mezi zákazníky firmy jako Mobileye (Intel), Lattice Semiconductor, Rambus nebo Dahua. Firma má kromě Brna vývojová centra v Cambridge, Francii, Mnichově nebo Řecku.