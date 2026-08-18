V Brně vyvinuli anténu pro přesné řízení dronů bez dohledu pilota, chystá se do výroby

Brněnské vývojové centrum společnosti Honeywell Aerospace má na kontě další úspěšný projekt. Firmě se úspěšně podařilo ověřit novou anténu pro satelitní komunikaci umožňující bezpečné řízení bezpilotních letadel při letech mimo přímý dohled pilota. Díky tomu bude možný provoz dronů například při kontrolách infrastruktury, krizových zásazích a podobně. Postupně se na to připravuje regulace.
Vývoj antény je součástí programu Iris Global spadajícího pod Evropskou kosmickou agenturu (ESA). Součástí projekty byly kromě Honeywellu a ESA také společnosti Frequentis a satelitní Viasat. Podporu poskytla ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu. Zapojilo se i brněnské VUT.
Testování antény na letišti Budkovice probíhalo v reálných letových podmínkách. Letové testy podle Honeywellu potvrdily, že kombinace satelitního a pozemního komunikačního spojení umožňuje operátorům udržet kontrolu nad letadlem i v náročných podmínkách.
Honeywell chce anténu vyrábět průmyslově a zjišťuje, do jaké míry do dodavatelského řetězce půjde začlenit tuzemské firmy.
Brněnský Honeywell nedávno také vyvinul moderní navigaci, která dokáže spolehlivě fungovat bez GPS a satelitů. V Brně rovněž vytvořili technologii pro nonstop připojení letadel k rychlému internetu.
Honeywell testy antény shrnul takto:
Během demonstrací operátoři dokázali měnit letové trajektorie a zachovat bezpečný odstup od ostatních uživatelů vzdušného prostoru v případě detekce možné kolize. Součástí testování byl například scénář, při kterém jiný dron zkřížil plánovanou trasu letu. Anténa Honeywell byla integrována do satelitního komunikačního systému VersaWave společnosti Honeywell Aerospace. Díky tomu bylo možné plynule přepínat mezi satelitními a pozemními sítěmi a zachovat tak nepřetržité ovládání dronu.
Lety byly součástí širšího testování. Cílem bylo ověřit, jak může spolehlivé a odolné připojení podpořit bezpečné začlenění dronů do vzdušného prostoru sdíleného s pilotovanými letadly. Několik misí proběhlo v prostředí U-space. Jde o evropský digitální, automatizovaný a regulovaný rámec pro provoz bezpilotních letadel.
Společnost Frequentis poskytla svůj systém pro řízení provozu bezpilotních letadel UTM (Uncrewed Traffic Management), který zajišťuje bezpečnou výměnu dat potřebných například pro registraci provozovatele, schvalování letů nebo informace o geografických omezeních.
Pozemní řídící stanice Honeywell Aerospace (GCS) vybavená systémem Detect-and-Avoid (DAA) zpracovávala telemetrie jak z dronu, tak ze skutečného pilotovaného letadla, které během testu simulovalo narušení letové trasy. Konsolidovaný přehledu o situaci ve vzdušném prostoru umožnil rozpoznat možný konflikt, upozornit operátora a doporučit bezpečnou změnu trasy.
Po schválení nové trasy operátorem byl aktualizovaný letový plán automaticky nahrán do systému a proveden. Test tak ukázal, jak mohou spolehlivé komunikační spojení a automatizované služby U-space společně zajistit bezpečný provoz dronů mimo přímý dohled pilota.
Na výrobě prototypu se podíleli průmysloví partneři z České republiky. Vysoké učení technické v Brně podpořilo ověřování rádiových frekvencí. Honeywell Aerospace nyní připravuje anténu pro průmyslovou výrobu a vyhodnocuje možné zapojení českých dodavatelů do svého výrobního dodavatelského řetězce. Společnost Viasat poskytla infrastrukturu satelitní sítě a podpořila tak testovací lety.