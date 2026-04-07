V Brně vznikl fond pro startupy, který bude investovat i peníze kraje

Iva Brejlová
V Brně dnes odstartoval nový venture kapitálový fond, který hodlá se 400 miliony korun pomoct rozvíjet zdejší technologie. Většinu tvoří soukromý kapitál, ale Jihomoravský kraj do fondu vstoupil jako investor. Za fondem s názvem JIC Ventures stojí inovační agentura JIC, Jihomoravský kraj, město Brno a čtyři brněnské univerzity.

Fond má investovat do technologických startupů v raných fázích vývoje z Česka a střední Evropy. Během čtyř let plánuje poslat peníze do přibližně dvaceti technologických firem s přirozenou prioritou Česka a Slovenska. Jednotlivé investice do projektů z oblasti deep tech, SaaS a dalších vyspělých technologií mohou dosahovat až jednoho milionu eur. „Jen za posledních pět let dosáhly firmy podporované JICem exitů v hodnotě 16 miliard korun. Nový fond jsme iniciovali proto, aby globálně úspěšných startupů vznikalo ještě výrazně více a položily základ nové ekonomiky Česka i posilovaly celou Evropu,“ komentuje ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek.

Celkem za fondem stojí čtyři desítky investorů a patří mezi ně největší evropský developer a vlastník průmyslových parků CTP, Česká spořitelna nebo investor Jan Barta, a také úspěšní podnikatelé z technologického prostředí jižní Moravy. Mezi nimi je například Rodinný holding majitelů IDEA StatiCa, firma Artin, Kinalisoft, zakladatel firmy Sewio Milan Šimek nebo zakladatel firmy NenoVision Jan Neuman. Součástí je i Biskupství brněnské.

Česká spořitelna popisuje vstup do fondu jako příklad podpory druhé ekonomické transformace. „Propojení soukromého kapitálu s iniciativou inovační agentury zřízené institucemi veřejného sektoru může být návodem na efektivní spolupráci a zároveň vzorem pro další podobné projekty,“ myslí si předseda představenstva banky Tomáš Salomon. „Zásadní je také skutečnost, že tato iniciativa vzniká ‚zdola‘ – v Jihomoravském kraji, který disponuje kvalitními univerzitami,“ říká a zmiňuje také transfer technologií z univerzitního prostředí do byznysu.

JIC Ventures ještě není finálně uzavřený a zmiňuje také příležitost ke vstupu i pro další kvalifikované investory. Oficiální launch v Brně proběhl za účasti prezidenta Petra Pavla a zástupců investorů i inovačních center z celé republiky. Podpora startupů má probíhat jak financemi, tak prostřednictvím zapojených founderů i sítí dalších expertů a mentorů. „Úzce spolupracujeme s univerzitami, kde je velký potenciál deep tech projektů, máme silný vlastní přístup k investičním příležitostem. S řadou startupů pracujeme dlouhodobě v inkubačních a akceleračních programech,“ uvedl managing partner Radim Kocourek, který fond vede spolu s Milošem Sochorem.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

