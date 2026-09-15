V Česku se mají krotit IT zakázky. Stát bude zavádět systém, jak je posuzovat na jednom centrálním místě

Stát hodlá dostat plánování a zadávání IT projektů na jedno místo. Vláda schválila nové usnesení, podle nějž mají být IT a AI projekty předem evidovány, dostávat prioritu a významnější záměry budou před vyhlášením zakázky procházet centrálním posouzením. Jednotlivé úřady by tak už neměly objednávat podobná řešení nezávisle na sobě.
„Doteď stát neměl úplný přehled o tom, jaké ICT a AI projekty jednotlivé úřady připravují. Někde se projekty dublovaly, zkušenosti zůstávaly za zdmi jednotlivých institucí a když to přeženu, pravá ruka občas nevěděla, co dělá levá,“ komentuje Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro AI. „V rámci Digitální a informační agentury vznikne AI Governance Office, který bude připravovat pilotní projekty, nastavovat standardy a sdílet zkušenosti napříč celou státní správou. A taky dohlédne na to, aby se z eráru neplatilo něco, co už jinde funguje,“ dodává.
„Jedná se o velkou změnu. Bez patřičné priority nesmějí být nově IT výdaje realizovány, IT zakázky před vyhlášením bude projednávat předsednictvo RVIS (Rada vlády pro informační společnost, pozn. red.) a ve vybraných případech vláda a 3 státní IT podniky dostaly rozdělení svých ukolů,“ doplňuje ho Lukáš Klučka, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Centralizace může ale přinést další problémy – OECD u veřejných IT zakázek dlouhodobě upozorňuje na napětí mezi kontrolou a agilním přístupem.
Duplicity a roztříštěnost patří k dlouhodobým problémům českého státního IT. Nejvyšší kontrolní úřad na začátku letoška uvedl, že stát dal v letech 2020 až 2024 na ICT zhruba 102 miliard korun. Samotné veřejné zakázky v oblasti ICT představovaly jen v letech 2020 až 2023 celkem 89,15 miliardy korun.
Kontroloři upozorňují, že problém je v tom, jak stát IT projekty řídí. V některých případech podle nich chybělo dlouhodobé plánování a znalostní převaha dodavatelů mohla vést k méně výhodným řešením. Úřad zmiňuje také roztříštěnost technologií, kdy si jednotlivé orgány pořizují vlastní řešení namísto využívání společných služeb. Jiným dlouhodobým problémem je závislost státu na dodavatelích.
S řízením se má posílit role státních IT podniků, NAKIT, Státní pokladna Centrum sdílených služeb (SPCSS) a CENDIS mají nově dostat jasněji rozdělené úkoly. Stát už přitom tyto podniky ve velkém využívá, podle NKÚ měl NAKIT v roce 2023 výnosy z transakcí se spřízněnými stranami téměř 2,1 miliardy korun, u SPCSS šlo o více než 660 milionů a u CENDIS téměř 550 milionů korun.
NKÚ zároveň uvádí, že do rozvoje digitalizace veřejné správy dalo Česko mezi roky 2020 a 2024 více než 50 miliard Kč, ale podařilo se plně digitalizovat 18 % agendových služeb státu. Stát podle úřadu také stále provozuje řadu starých systémů s vysokými náklady na provoz a rozvoj.