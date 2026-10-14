V Česku vznikl App Store pro firmy. Místo hromady faktur a propojování systémů nabízí jednu platformu

V Česku vzniklo tržiště s aplikacemi s mezinárodními ambicemi. Jde o podobný koncept, jaký prosazují velké cloudové a softwarové společnosti typu Amazon Web Services, Salesforce.com a další. Ty z jednoho místa umožňují nákup dalších cloudový appek s jednou fakturací, integrací a podobně. Původní inspirace pro tento koncept přichází z Apple App Store a Google Play Store.
Česká technologie se jmenuje AVAplace a vyvinula jí česká pobočka společnosti Asseco Solutions. Má na to dedikovaný tým asi 25 vývojářů. Asseco Solutions je součástí velké polské IT skupiny Asseco, jejíž roční provozní zisk je zhruba podobný celkovým tržbám Aricomy, největší tuzemské IT skupiny. Asseco u nás kromě Asseco Solutions provozuje Asseco Central Europe a Asseco CE Cloud.
AVAplace vychází z ERP systému Helios, který dlouhodobě vyvíjí Asseco Solutions a který má přes 20 tisíc zákazníků skrze různé sektory. Tržiště s aplikacemi (marketplace) doposud bylo dostupné pouze pro zákazníky Heliosu, teď se ale otevírá dalším zájemcům. Pro používání AVAplace tak není nutné Helios provozovat. Jde o otevřenou platformu.
AVAplace nyní nabízí přes sto aplikací od asi 50 vývojářských partnerů. Jde například o Balíkobot, Web WMS, Advanto, FaceUp, Geetoo S3 a další. Službu zatím využívá přes tisíc zákazníků, s otevřením platformu je ale potenciál jejich počty výrazně zvýšit. Asseco už má přes 70 integračních partnerů.
Cílem tržiště je rozšiřovat podnikové IT systém o specializovaná řešení pro HR, automatizaci, digitalizaci procesů, práci s dokumenty a daty a podobně.
Zákazníci marketplacu mohou využívat dostupné aplikace pomocí jednotné integrace, billingu nebo správy. Odpadá tak nakupování na jednotlivých místech a propojování systémů dohromady. Komunikace je asynchronní a systémy nejsou závislé jeden na druhém.
Asseco Solution vyvíjí vlastní integrační vrstvu, která dokáže pojmout velké množství různých dat (strukturovaná a nestrukturovaná). Systém je napsaný v .NET a obsluhuje ho asi 50 mikroslužeb.
AVAplace aktuálně běží v privátním cloudu. “Časem ale asi dojde na přesun k většímu public providerovi kvůli škálování na více trhů a k většímu množství klientů,” popsal Michal Černý, šéf vývoje AVAplace.
Asseco Solution neuvádí, jak stanovuje cenové podmínky a jaké si bere podíly. “Ceny se řeší individuálně,” řekl Lupě Marek Nový, produktový manažer.
“ERP zůstává pro většinu firem zásadním systémem. Současně ale vidíme stále více požadavků, které už není nutné řešit přímo uvnitř něj. Firmy chtějí nové funkce nasazovat rychle a postupně podle svých potřeb. Právě na této hranici mezi ERP a specializovanými aplikacemi vzniká prostor pro AVAplace,” shrnulo Asseco.
“Podnikové systémy se postupně mění z rozsáhlých monolitických řešení na propojené ekosystémy aplikací a služeb. ERP přitom nadále zajišťuje klíčové procesy firmy, zatímco další specializované funkce mohou vznikat mimo jeho základní jádro. Firmy tak mohou pružněji reagovat na změny trhu, automatizovat jednotlivé procesy nebo zavádět nové technologie bez toho, aby musely pokaždé rozsáhle měnit svůj hlavní informační systém,” doplnila firma.