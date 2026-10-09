V češtině vychází kniha o vzniku jedné z neprodávanějších her historie, která z Polska udělala velmoc

Polská společnost CD Projekt RED před pár dny vydala zdarma dostupnou aktualizaci pro svou jedenáct let starou hru Zaklínač 3. Remaster je přípravou na třetí rozšíření (DLC) chystané na příští rok. Poláci už prodali přes 65 milionů kopií a Witcher se tak stal jednou z nejprodávanějších her všech dob. Firmě kromě jiného pomohl na burzu a stvořit velmi silný herní průmysl v celé zemi. Za CD Projektem je silný příběh datující se do 90. let, který nyní vychází v české knižní podobě.
Obchod Xzone, který už nějakou dobu funguje i jako nakladatelství tématických knih, poslal do prodeje titul Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon. Jeho autorem je Zbigniew Jankowski, novinář a zakladatel vydavatelství Gamebook.
“Kniha nabízí detailní pohled do zákulisí vývoje jednoho z nejuznávanějších RPG všech dob. Autor na základě rozsáhlých rozhovorů s vývojáři studia CD Projekt RED mapuje vznik hry od prvních konceptů až po její vydání v roce 2015,” shrnul distributor.
“V knize se dozvíte o tvorbě příběhu Geralta z Rivie, stavbě otevřeného světa, návrhu ikonických questů, práci s folklorem i o jednotlivých lidech, kteří se na vývoji podíleli – od scenáristů a designérů až po výtvarníky a programátory. Výsledkem je ucelený obraz toho, jak vzniká komplexní RPG hra na špičkové úrovni.”