 »  V Evropě bylo úspěšně otestováno multigigabitové připojení pro domácnosti

Karel Wolf

Koncové připojení k internetu rychlostí jeden gigabit za vteřinu a více bylo do nedávna výsostným specifikem zemí jako je Jižní Korea, nebo Singapur, tyto časy se ale nejspíš změní. První úspěšný test připojení s rychlostí 8 Gps obousměrně totiž včera jako první v Evropě oznámil britský telekomunikační operátor Virgin Media.

Připojení je testováno na současné optické infrastruktuře operátora (Fibre To The Premises) technologií EPON (Ethernet Passive Optical Network) ve městě Papworth a pro zatím jej bude moci využívat 50 testovacích domácností. Při testech naměřená rychlost stahování dosáhla 8,46 Gbps, uplink pak 8.14 Gbps. Operátor v nejbližší době neplánuje zahrnout toto připojení do své standardní nabídky pro domácnosti, přesto je to zajímavý signál.

Britský národní průměr je dnes pro srovnání pouhých 46,2 Mbps download a 6,2 Mbps upload (zdroj: Ofcom Fixed Home Broadband Speeds Report 2018). V české republice je to jen 23,7 Mbps pro download (zdroj: CETIN), data pro upload nemáme k dispozici.

Se zrychlováním evropského broadbandu, byť zatím s o řád nižší kapacitou, počítá i aktuální strategie Evropské unie EU Gigabit Society.