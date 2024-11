V kauze FTX došlo na žalobu proti konkurenční burze Binance

Likvidátor dnes již zaniklé kryptoburzy FTX žaluje někdejšího konkurenta burzy, společnost Binance a jejího bývalého generálního ředitele Changpenga Zhao o 1,76 miliardy dolarů. Jedná se o škodu, kterou FTX měl způsobit spoluzakladatel Sam Bankman-Fried (SBF), když v červenci 2021 uzavřel dohodu o odkupu akcií FTX. Informuje o tom server The Verge.

Žaloba tvrdí, že transakce byla nezákonná, protože v té době byla FTX a její sesterská společnost Alameda v platební neschopnosti, a nemohla obchod financovat.

Samostatně pak žaloba vypočítává, že Zhao zaslal „sérii falešných, zavádějících a podvodných tweetů, které měly zničit konkurenta FTX.“ Šéf Binance 6. listopadu 2022 tweetoval, že jeho burza plánuje odepsat tokeny FTX v hodnotě 529 milionů dolarů. To podle žaloby „spustilo předvídatelnou lavinu výběrů“, která přispěla k pádu burzy.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards.