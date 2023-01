V Radě Českého rozhlasu usedne Jiří Dohnal

Autor: Karel Choc, Internet Info

Dlouholetý redaktor hudebního nakladatelství Českého rozhlasu Jiří Dohnal usedne v kontrolním orgánu tohoto veřejnoprávního média. V tajném hlasování o tom rozhodli poslanci.





Podle informací redakce dostal Jiří Dohnal 90 hlasů ze 168 odevzdaných hlasovacích lístků. Ondřeje Zichu podpořilo 60 poslanců, Oldřicha Šestáka 3 zákonodárci.





Funkční období Jiřího Dohnala potrvá do 8. července 2027, bude tedy kratší než standardních šest let. Dohnal totiž v Radě ČRo nahradí Jiřího Šuchmana, který rezignoval kvůli zvolení do Rady Českého telekomunikačního úřadu. V takovém případě se volí jen na dobu zbývající do vypršení původního mandátu.

„V případě, že budu zvolen, budu dbát o důsledné naplňování ducha i litery Kodexu Českého rozhlasu. Ze všech aktérů rozhlasového vysílání je pro mne nejdůležitější posluchač. Významnou skupinou jsou i nevidomí spoluobčané. Já osobně jsem 18 let nechával přepisovat některé noty, které jsem vydával v Českém rozhlase, do Braillova notopisu,“ představil se poslancům Jiří Dohnal při listopadovém veřejném slyšení.

Apeloval na zlepšení finanční situace Českého rozhlasu, podpořil rozvoj nových technologií a navrhl propojit integrovaný záchranný systém s digitálním rozhlasovým vysíláním. „Když si koupíte digitální rádio, tak na tom je už možné udělat, že i když je vypnuté, ale dostane impuls třeba právě od záchranného systému, tak dostanete informaci z tohoto rádia. I tímhle způsobem by do budoucna mohl rozhlas a integrovaný záchranný systém pracovat,“ rozvinul svou myšlenku.