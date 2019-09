 »  V Radě ČTK bude David Soukup nominovaný hnutím ANO

Filip Rožánek

Poslanecká sněmovna dnes obsadila jedno ze dvou volných míst v Radě České tiskové kanceláře. Posílá do ní kandidáta ANO Davida Soukupa, kterému poslanci dali 93 hlasů. Potřeba bylo 91.

V druhém kole se bude rozhodovat mezi kandidátkou Pirátů Angelikou Bazalovou a kandidátem SPD Michalem Semínem. Angelika Bazalová dostala 75 hlasů, Michal Semín 31 hlasů.

David Soukup je mediální podnikatel a zastupitel za hnutí ANO na Praze 3, kde zasedá také v redakční radě radničních novin. Na jaře 2019 neúspěšně kandidoval do Rady Českého rozhlasu. „Od svých 20 let se pohybuji v mediálním světě, začínal jsem v soukromém rádiu Rio. Působil jsem v deníku Prostor, přispíval do Reflexu, pracoval v Blesku, publicistice TV Nova, stál u zrodu deníku Super, obnovoval značku Mladého světa, působil jako tiskový mluvčí, pracoval v marketingu. Vytvářel jsem mediální kampaně, mám tedy zkušenosti z obou stran,“ představil se tehdy při veřejném slyšení.