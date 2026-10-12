V řádu měsíců by v Česku mohl začít fungovat nový AI systém pro soudce. Budou s ním tvořit rozsudky

Soudci by si mohli v řádu měsíců začít pomáhat systémem iSoud, projektem s umělou inteligencí, který jim bude pomáhat vytvářet podklady pro jejich rozhodnutí. Hovořil o něm místopředseda pražského vrchního soudu Roman Horáček na konferenci AI v justici. Věří, že výsledkem bude vyšší kvalita rozhodování. Soudci podle něj získají více času na zpracování a další dohledávání judikatury.
Server Česká justice uvádí, že podle Horáčka dovede systém uvolnit přes 229 tisíc hodin soudcovské práce ročně, což má být roční kapacita jednoho okresního soudu.
Podle prezentace projektu iSoud má systém fungovat jako asistent soudce a nabízet možnost připravit podklady pro soudce prvního stupně i pro soudce odvolacího soudu. Počítá se s tím, že do něj uživatelé nahrají například žalobu, vyjádření žalovaného k žalobě, v druhém případě rozsudek a odvolání. Systém má být schopný vytěžit informace z textových souborů nebo využít AI rozpoznávání textu například v obrázku. Výstupem má být shrnutí a případně k němu podklady pro argumentaci. Po shrnutí má soudce možnost zvolit, jak bude rozhodovat, podle toho systém podklady připraví.
K poskytovateli jazykového modelu podle tvůrců směřuje jen pseudonymizovaný text (nelze jej přiřadit ke konkrétní osobě bez použití dalších informací) a ve výstupu se skutečné hodnoty doplní zpět. Soubory se podle popisu projektu neukládají na disk a záznamy se mají automaticky mazat.
Roman Horáček (Vrchní soud): AI ohrožuje důvěru v justici, ale i tak myslím, že její pozitiva převažují
Horáček už dříve pro Lupu popisoval své vize ohledně AI, mezi něž patří databáze, poradny i zmíněné přípravy pro soudcovská rozhodnutí. Místopředseda stojí za spuštěním databáze rozhodnutí vrchních soudců, v níž mají být veřejnosti v anonymizované podobě k dispozici všechna rozhodnutí od roku 2020 včetně historických dat. Soudcům jsou dostupná v neanonymizované podobě.
Kromě toho funguje justiční poradna pro občany, která má podobu chatbota jménem Čenda. Při jeho spuštění Horáček Lupě vysvětloval, že je vytvořená v Lovable na modelu Claude. V létě ministerstvo spustilo novou verzi justičního chatbota Čenda 2.0, který má mimo jiné nově rozpoznávat dotazy související s psychickou krizí nebo jinou závažnou životní situaci a nabídnout přímé telefonické nebo textové spojení s krizovou linkou.
Digitalizované rozhodnutí vrchních soudů lze najít v rámci IDatabáze. V červenci zároveň tým CendAI (Centrum pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici, Horáček je jeho zakladatelem) spustil přehled AI halucinací v soudních řízeních. Jde o databázi rozhodnutí soudů, které se v řízení setkaly s halucinacemi, falešnými nebo smyšlenými citacemi judikatury nebo literatury.