Lupa.cz  »  V Seznamu vytvořili divizi, díky které se AI má šířit firmou. Do jejího čela nastupuje Ondřej Bartůněk

V Seznamu vytvořili divizi, díky které se AI má šířit firmou. Do jejího čela nastupuje Ondřej Bartůněk

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ondřej Bartůněk Autor: Seznam.cz
Ondřej Bartůněk

Management společnosti Seznam.cz se rozrostl o Ondřeje Bartůňka, který od února nastoupil do čela nově vytvořené Divize automatizace a podpory prodeje. Zaměří se na technologický rozvoj v této oblasti. Bartůněk přichází z komunikačního holdingu WPP Media, kde působil mimo jiné v roli CEO agentury Mindshare. V Seznamu se s jeho nástupem hovoří o rozšíření role umělé inteligence.

V pozici se jménem Chief Growth Operations Officer Bartůněk odpovídá za technologickou podporu růstu obchodních výnosů a optimalizaci procesů. Na starosti bude mít i oblasti spojené s administrací reklamních kampaní, rozvojem interních systémů nebo automatizovanou komunikací se zákazníky.

Při tom firma důsledně zmiňuje umělou inteligenci. „V posledním roce jsme si v praxi ověřili, že smysluplné využití AI výrazně zrychluje práci vývojových týmů a zlepšuje škálovatelnost produktů, například u e-commerce databáze,“ vysvětluje Ondřej Krišica, člen správní rady Seznam.cz. Podle něj AI zároveň uvolňuje kapacity týmů pro práci s vyšší přidanou hodnotou. „Založením nové divize chceme tyto přístupy rozšířit napříč celým Seznamem – s využitím našich vlastních AI technologií, a to kromě kontinuální podpory práce vývojových týmů nově zejména v podpoře obchodu a provozních procesech,“ říká.

Ondřej Bartůněk má více než patnáct let zkušeností v oblasti médií, adtechu a řízení týmů v mezinárodním prostředí. Významnou část kariéry strávil v komunikačním holdingu WPP Media, kde postupně prošel několika rolemi až po CEO Mindshare. Souběžně působil také v rámci GroupM Czech Republic na pozici Chief Digital Officer. Dříve působil ve firmě Adform, kde vedl týmy v Česku, Turecku a Spojených arabských emirátech.

Čeští nakupující už věří umělé inteligenci víc než prodavačům Přečtěte si také:

Čeští nakupující už věří umělé inteligenci víc než prodavačům

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Daň z přidané hodnoty

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

První dítě dostalo lék, který odloží nástup cukrovky o několik let

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Google mění podobu Gemini v Chromu

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).